Türkiye Kupası maçında ilginç anlar! Vanspor'un gol atması için kaleyi açan Konyaspor gönülleri fethetti

Konyaspor ile Silahtaroğlu Vanspor arasında oynanan Türkiye Kupası maçında ilginç anlar yaşandı. Büyük bir Fair-Play örneği sergilenen maçta Konyasporlu oyuncular yaptıkları hareketle alkışları topladı.

KONYASPORLULAR DURDU, VANSPOR GOLÜ BULDU

Mücadelenin 33. dakikasında Oğulcan Ülgün topu sürerken bir anda sakatlandı. Vansporlu futbolcular bunun üzerine durdu. Ancak, bu durumu fark etmeyen Konyasporlu oyuncular topu alarak hücuma devam etti. Topa engel olmak isteyen Barış Gök, kendi kalesini havalandırdı. Bu durum bir müddet maçın hakemi Emre Kargın ve takımlar arasında tartışmaya neden oldu. 2 dakika sonra santrayla birlikte Konyasporlu oyuncular durdu ve Vansporlu Hamza Küçükköylü topu alarak rakip fileleri havalandırdı ve skor 1-1'e geldi.

Görüntü: A Spor

Görüntü: A Spor

Görüntü: A Spor

Görüntü: A Spor

Görüntü: A Spor

Görüntü: A Spor

Haberler.com - Spor Haberleri

Haberi Kaydet