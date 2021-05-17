Türkiye Kupası finalinde Antalyaspor-Beşiktaş maçına doğru - Lukas Podolski
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Türkiye Kupası finalinde Antalyaspor-Beşiktaş maçına doğru - Lukas Podolski

Anadolu Ajansı - Haberler | Spor

Ziraat Türkiye Kupası finalinde yarın Beşiktaş'la karşılaşacak Fraport TAV Antalyaspor'un tecrübeli futbolcusu Lukas Podolski, "Buraya tavşan gibi saklanmaya değil, kupayı kazanmaya geldik.

Ziraat Türkiye Kupası finalinde yarın Beşiktaş'la karşılaşacak Fraport TAV Antalyaspor'un tecrübeli futbolcusu Lukas Podolski, "Buraya tavşan gibi saklanmaya değil, kupayı kazanmaya geldik." dedi.

Podolski, teknik direktör Ersun Yanal'la Gürsel Aksel Stadı'nda katıldığı basın toplantısında, her final mücadelesinin ayrı bir önemi olduğunu, kariyerinde milli takım ve kulüp düzeyinde birçok final maçına çıktığını kaydetti.

Finallerin ne anlama geldiğini çok iyi bildiğini aktaran Podolski, şöyle konuştu:

"Antalyaspor 20 sene önce final hakkı kazanmıştı. 20 sene sonra tekrar buradayız. Ben de takımımla bu kupayı kazanmaya geldim. Bu finalin kendim, kulüp, taraftarlarımız ve şehir için ne ifade ettiğini çok iyi biliyorum. Enerjimizi sahaya yansıtmaya geldik. Bunda başarılı olursak buradan kupayla döneceğimize inanıyorum."

Podolski, gerekirse 120 dakika ellerinden gelen mücadeleyi göstereceklerini belirterek, "Ben buraya tatil için veya yeni stadı görmeye gelmedim. Sahaya kupayı almak için çıkacağım. Bu birlikteliği sahaya yansıtırsak bu kupayla Antalya'ya döneceğiz." ifadelerini kullandı.

Final maçı için çok iyi hazırlandıklarını kaydeden Podolski, "Finalde favori takımın söylenmesine karşıyım. Tek maç oynayacağız. Zorlu rakiplere karşı aldığımız sonuçlarla ve gösterdiğimiz mücadelelerle neler yapabileceğimizi gösterdik. Buraya tavşan gibi saklanmaya değil, kupayı kazanmaya geldik. Kupayı kazanacağımıza inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Podolski, tüm ekip olarak takım ruhunu sahaya yansıtacaklarına inandığını vurgulayarak, "Enerjimizi ve mücadele gücümüzü sahaya yansıttığımızda kupayı kazanacağımızı biliyoruz." şeklinde konuştu.

Türkiye Kupası finalinde Antalyaspor-Beşiktaş maçına doğru - Lukas Podolski
Türkiye Kupası finalinde Antalyaspor-Beşiktaş maçına doğru - Lukas Podolski
Türkiye Kupası finalinde Antalyaspor-Beşiktaş maçına doğru - Lukas Podolski
Türkiye Kupası finalinde Antalyaspor-Beşiktaş maçına doğru - Lukas Podolski

Kaynak: Anadolu Ajansı

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Ziraat Türkiye Kupası Finali seyircisiz oynanacak
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Ziraat Türkiye Kupası finalini tribünden izleyecek seyirci sayısı düşürüldü
Ziraat Türkiye Kupası Finali seyircisiz oynanacak
Ziraat Türkiye Kupası Finali seyircisiz oynanacak
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Türkiye Kupası finalinde Antalyaspor-Beşiktaş maçına doğru - Lukas Podolski - Haberler Spor
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