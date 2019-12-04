Haberler » Spor » Türkiye Kupası: BB Erzurumspor: 4 - Bursaspor: 2 (Maç sonucu) - Spor

Türkiye Kupası: BB Erzurumspor: 4 - Bursaspor: 2 (Maç sonucu)

Türkiye Kupası 5. Eleme Turu ilk maçında BB Erzurumspor, Bursaspor'u ağırladı.

04.12.2019 18:35 | Son Güncelleme: 04.12.2019 19:14
Türkiye Kupası: BB Erzurumspor: 4 - Bursaspor: 2 (Maç sonucu)

5. Eleme Turu ilk maçında BB Erzurumspor, 'u ağırladı.Mücadele ev sahibi ekibin 4-2 üstünlüğü ile sonuçlandı.


15. dakikada sağ taraftan kullanılan köşe vuruşunda arka direkte topla buluşan Sefa'nın içeriye çevirdiği topu Sunu kafayla ağlara gönderdi. 1-0


17. dakikada sol taraftan kullanılan köşe atışında ceza sahası içerisinde müsait pozisyonda bulunan Cüneyt kafa vuruşuyla topu filelere yolladı. 1-1


55. dakikada ceza sahasının hemen dışında topla buluşan Sunu düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 2-1


67. dakikada sol taraftan Abdulcebrail'in ortasında ceza sahası içinde topa iyi yükselen Pote kafa vuruşu filelere gitti. 3-1


83. dakikada hızlı gelişen atakta kaleciyle karşı karşıya kalan Pote düzgün bir vuruşla topu filelerle buluşturdu. 4-1


89. dakikada gelişen atakta direkten dönen topu önünde bulan Seleznov maçın skorunu belirleyen golü kaydetti. 4-2


Stat: Kazım Karabekir


Hakemler: Murat Erdoğan xx, Mehmet Ali Akkor xx, Burak Cansız xx


BB Erzurumspor: Kayacan xx, Hasan xxx, Abdulcebrail xx, Merthan xx (Pote dk. 46 xxx) Batuhan xx, Sefa xx, Ba xxx, Osman xx, Cenk Ahmet xx (İbrahim dk. 46 xx), Rashad xxx, Sunu xxx (Serdar dk. 76 xx)


Yedekler: Batuhan Ünsal, Cengizhan, Fırat, Cem


Teknik Direktör: Erkan Sözeri


Bursaspor: Ataberk xx, Cüneyt xx, Emirhan xx, İsmail xx, Sedat xx (dk. 72 Ali x), Rüştü xx, Atanasov xx, Aykut xx, Recep xx (Ozan dk. 74 x), Igor xx (Batuhan Kör dk. 81 ?), Seleznov xx


Yedekler: Onurcan, Musa, Berk


Teknik Direktör: Yalçın Koşukavak


Gol: Sunu (dk. 15 ve 55 ), Pote (dk. 67 ve 83), (BB Erzurumspor), Cüneyt (dk. 17), Seleznov (dk. 89) (Bursaspor)


Sarı kart: Rashad, Pote (BB Erzurumspor) - ERZURUM

Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler