Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi play-off final serisi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi play-off final serisi

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi play-off final serisi
Anadolu Ajansı / Mücahit Hüseyin Eroğul - Haberler | Spor

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi play-off final serisi ikinci maçında Antalya 07 Basketbol, Emlak Konut'u 82-65 mağlup ederek seride 2-0 öne geçti.

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi play-off final serisi ikinci maçında Antalya 07 Basketbol, Emlak Konut'u 82-65 mağlup ederek seride 2-0 öne geçti.

Akdeniz Üniversitesi Gazi Mustafa Kemal Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk periyodunu 24-11 önde tamamlayan ev sahibi ekip, soyunma odasına 41-38 üstünlükle gitti.

Üçüncü çeyreği de 62-54 galip bitiren Antalya 07 Basketbol mücadeleyi 82-65 kazandı.

Final serisinde üçüncü mücadele 30 Mayıs Pazar günü saat 14.00'te Emlak Konut'un ev sahipliğinde oynanacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Hüseyin Eroğul

Kırkpınar Yağlı Güreşleri ertelendi
Kırkpınar Yağlı Güreşleri ertelendi
Son dakika haberi! Spor Toto 1. Lig play-off finalinde Altınordu'yu 1-0 yenen Altay, Adana Demirspor ve GZT Giresunspor'un ardından Süper Lig'e yükselen son takım oldu.
Son dakika haberi! Spor Toto 1. Lig play-off finalinde Altınordu'yu 1-0 yenen Altay, Adana Demirspor ve GZT Giresunspor'un ardından Süper Lig'e yükselen son takım oldu.
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Antony Blinken Süleyman Soylu Mustafa Sarıgül Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Deniz Çakır Hülya Avşar Bülent Ersoy
Spor Ali Koç Gervinho Lukas Podolski Emre Belözoğlu Servet Yardımcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi play-off final serisi - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.05.2021 18:03:57. #1.11#

title