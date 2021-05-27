Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi play-off final serisi
Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi play-off final serisi ikinci maçında Antalya 07 Basketbol, Emlak Konut'u 82-65 mağlup ederek seride 2-0 öne geçti.
Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi play-off final serisi ikinci maçında Antalya 07 Basketbol, Emlak Konut'u 82-65 mağlup ederek seride 2-0 öne geçti.
Akdeniz Üniversitesi Gazi Mustafa Kemal Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk periyodunu 24-11 önde tamamlayan ev sahibi ekip, soyunma odasına 41-38 üstünlükle gitti.
Üçüncü çeyreği de 62-54 galip bitiren Antalya 07 Basketbol mücadeleyi 82-65 kazandı.
Final serisinde üçüncü mücadele 30 Mayıs Pazar günü saat 14.00'te Emlak Konut'un ev sahipliğinde oynanacak.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Hüseyin Eroğul