Türkiye İtalya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? 2025 Milletler Ligi Filenin Sultanları İtalya maçı hangi kanalda CANLI YAYINLANACAK?

Türkiye ile İtalya arasında oynanacak voleybol karşılaşmasının tarihi, saati ve canlı yayın bilgisi sporseverlerin gündeminde yer alıyor. 2025 Milletler Ligi'nde sahne alacak bu dev mücadele öncesinde, "Filenin Sultanları maçı ne zaman oynanacak, saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?" soruları yoğun şekilde araştırılıyor. Peki, Türkiye İtalya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye İtalya voleybol maçı hangi kanalda yayınlanacak? İşte merak edilen karşılaşmaya dair tüm ayrıntılar...

TÜRKİYE İTALYA VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

2025 FIVB Milletler Ligi heyecanı devam ederken, Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın İtalya ile oynayacağı kritik maç sporseverler tarafından merak ediliyor. Arama motorlarında sıkça sorulan "Türkiye – İtalya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?" sorusu gündeme oturdu. 12 Temmuz Cumartesi günü oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak.

2025 Milletler Ligi Filenin Sultanları İtalya maçı hangi kanalda

TÜRKİYE İTALYA VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Merakla beklenen karşılaşma TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Filenin Sultanları, Milletler Ligi 3. hafta karşılaşmasında güçlü rakibi İtalya karşısında galibiyet arayacak.

2025 Türkiye – İtalya Voleybol Maçı Detayları:

Tarih: 12 Temmuz 2025 Cumartesi

Saat: 20.00 (Türkiye saatiyle)

Kanal: TRT 1 (Canlı yayın)

Etap: Milletler Ligi 3. Hafta – Hollanda / Apeldoorn