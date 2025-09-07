Türkiye İspanya ÖZET izleme linki var mı? Türkiye İspanya maçı goller nereden izlenir?

Haftanın en çok beklenen maçları arasında gösterilen Türkiye - İspanya mücadelesini izlemek isteyen sporseverler yayın detaylarını öğrenmeye çalışıyor. Dünya Kupası yolunda belirleyici bir rol oynayacak olan bu karşılaşmanın başlama saati ve canlı yayınlanacağı platformlar, izleyicilerin en fazla merak ettiği konular arasında. Peki, Türkiye - İspanya özeti izleme linki mevcut mu, goller nereden takip edilebilir? İşte canlı yayın alternatifleri ve tüm detaylar…

TÜRKİYE'NİN İSPANYA KARŞISINDAKİ TEK GALİBİYETİ 71 YIL ÖNCE

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda ikinci maçına çıkacak olan A Milli Takım, İspanya ile karşı karşıya gelecek. Ay-yıldızlılar, bu rakibine karşı tarihindeki tek galibiyetini tam 71 yıl önce almıştı.

1954'TE TARİHİ ZAFER

Türkiye, İspanya ile bugüne kadar 11 kez sahaya çıktı. Bu karşılaşmalardan yalnızca birini kazanabilen Milliler, 14 Mart 1954'te İstanbul'da oynanan Dünya Kupası Elemeleri maçında İspanya'yı 1-0 yenerek büyük bir başarıya imza atmıştı.

SON 8 MAÇTA ÜSTÜNLÜK YOK

1954 yılındaki tarihi galibiyetin ardından Türkiye, İspanya'ya karşı oynadığı 8 maçta galip gelemedi. Bu karşılaşmaların 5'inde mağlup olan Milli Takım, 3 kez de sahadan beraberlikle ayrıldı. Son 7 karşılaşmada ise İspanya filelerine yalnızca bir gol atabildi.

12. RANDEVUYA SAHNE OLACAK

Türkiye ile İspanya, yarınki maçla birlikte 12. kez karşılaşacak. Avrupa Şampiyonası'nı son olarak kazanan İspanya'ya karşı Türkiye, geçmiş 11 maçta 1 galibiyet, 6 yenilgi ve 4 beraberlik aldı.

TÜRKİYE - İSPANYA MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

2026 Dünya Kupası Elemeleri kapsamında oynanacak Türkiye - İspanya mücadelesi, TV8, CBC Sport ve Exxen ekranlarından canlı yayınlanacak.

TÜRKİYE İSPANYA ÖZET İZLEME LİNKİ VAR MI?

Türkiye İspanya özet yayınını TV 8 platformlarından izleyebilirsiniz.

TV8 CANLI YAYIN BİLGİLERİ

TV8; Digiturk 28, D-Smart 28, Kablo TV 34, Tivibu 31, Turkcell TV+ 29 ve Vodafone TV 28 numaralı kanallardan izlenebildiği gibi Türksat uydusu ve internet üzerinden de şifresiz olarak takip edilebilecek.

EXXEN CANLI YAYIN DETAYLARI

Exxen kullanıcıları, karşılaşmayı Türksat uydusu ve çevrim içi platform üzerinden şifreli olarak izleyebilecek.

TÜRKİYE - İSPANYA MAÇI HANGİ GÜN?

Milli Takım ile İspanya arasındaki kritik mücadele 7 Eylül Pazar günü oynanacak.

TÜRKİYE - İSPANYA MAÇI SAAT KAÇTA?

Dev karşılaşmanın başlama düdüğü saat 21.45'te çalacak.

MAÇIN OYNANACAĞI STADYUM

Türkiye - İspanya mücadelesine Konya ev sahipliği yapacak. Karşılaşma, Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak.