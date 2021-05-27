Türkiye işitme engelliler basketbol final maçları Karabük'te yapıldı
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Türkiye işitme engelliler basketbol final maçları Karabük'te yapıldı

Türkiye işitme engelliler basketbol final maçları Karabük'te yapıldı
Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu - Haberler | Spor

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonunun 2021 yılı faaliyet programında yer alan İşitme Engelliler Erkekler Basketbol 1. Ligi ve Kadınlar Türkiye Şampiyonası, final maçlarıyla sona erdi.

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonunun 2021 yılı faaliyet programında yer alan İşitme Engelliler Erkekler Basketbol 1. Ligi ve Kadınlar Türkiye Şampiyonası, final maçlarıyla sona erdi.

Soğuksu Spor Salonu'nda İstanbul, Kocaeli, Zonguldak, İzmir, Bursa, Van, Ankara, Antalya, Mersin, Samsun, Denizli ve Eskişehir'den yaklaşık 350 idareci, antrenör ve sporcunun katıldığı İşitme Engelliler Erkekler Basketbol 1. Ligi'nde İstanbul Sessizler Spor Kulübü birinci, Denizli İşitme Engelliler Spor Kulübü ikinci ve Ankara Sağırlar Spor Kulübü ise üçüncü oldu.

Kadınlar Türkiye Şampiyonası'nda da İstanbul Sessizler Spor Kulübü birinci, Denizli İşitme Engelliler Spor Kulübü ikinci, Ankara Sağırlar Spor Kulübü ise üçüncü sıraya yerleşti.

Dereceye giren sporculara madalyaları ve kupalarını federasyon başkanı Yakup Ümit Kihtir ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven verdi.

"Türkiye'yi yurt dışında en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz"

Kihtir, AA muhabirine, şampiyonada kendileri için önemli olan unsurun, milli takım kamplarını oluşturmak için sporcuları seçmek olduğunu söyledi.

Türkiye'yi yurt dışında en iyi şekilde temsil etmek istediklerini vurgulayan Kihtir, "Şampiyonaya 8 takım geldi. Bu takımların güzel mücadelesini hep birlikte izledik. İstanbul Sessizler İşitme Engelliler takımı şampiyon oldu." dedi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Güven de 350'ye yakın sporcu, idareci ve milli takım antrenörünü Karabük'te misafir ettiklerini, salgın nedeniyle maçlara seyirci alınamadığını kaydetti.

Güven, şampiyonanın Karabük için önemli bir kazanım olduğunu anlatarak, "Buna benzer organizasyonların ilimizde artarak devam etmesini istiyoruz." ifadesini kullandı.

Türkiye işitme engelliler basketbol final maçları Karabük'te yapıldı
Türkiye işitme engelliler basketbol final maçları Karabük'te yapıldı
Türkiye işitme engelliler basketbol final maçları Karabük'te yapıldı
Türkiye işitme engelliler basketbol final maçları Karabük'te yapıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu

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