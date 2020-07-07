Türkiye ile Çin ticari faaliyetleri kolaylaştırmak için anlaşma imzalayacak Türkiye ile Çin arasında Yetkilendirilmiş Yükümlü Karşılıklı Tanıma Anlaşması'nın imzalanması bekleniyor. Böylece ticari faaliyetler kolaylaşmış olacak.

Çin ile ticari ilişkileri artıracak yeni bir gelişme yaşanıyor. Daha önce Güney Kore ile hayata geçirilen ve iki ülkenin gümrüklerde işbirliği yaparak bürokrasinin azaltıldığı Yetkilendirilmiş Yükümlü Karşılıklı Tanıma Anlaşması'nın, Çin ile de imzalanması bekleniyor.

TİCARİ FAALİYETLER KOLAYLAŞACAK

Ürün trafiğindeki bürokrasiyi azalacak anlaşma ile Türkiye Çin'in "Yetkilendirilmiş Yükümlü" statüsündeki firmalarını tanırken Çin'de bu statüdeki Türk firmalarını tanıyacak. Bu firmalar ülkelerinde sahip olduğu benzer haklara sahip olacak. Türkiye gazetesinin haberine göre, bu yolla ticari faaliyetler kolaylaşacak.

MÜZAKERELER TAMAMLANIYOR

Metin üzerinde teknik olarak müzakerelerin tamamlandığı belirtiliyor. Çin, daha önce 28'si AB üyesi ülke olmak üzere toplamda 40 ülke ile Karşılıklı Tanıma Anlaşması imzalamıştı.