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Türkiye ile Çin ticari faaliyetleri kolaylaştırmak için anlaşma imzalayacak

Türkiye ile Çin arasında Yetkilendirilmiş Yükümlü Karşılıklı Tanıma Anlaşması'nın imzalanması bekleniyor. Böylece ticari faaliyetler kolaylaşmış olacak.

07.07.2020 14:05 | Son Güncelleme: 07.07.2020 14:32

Çin ile ticari ilişkileri artıracak yeni bir gelişme yaşanıyor. Daha önce Güney Kore ile hayata geçirilen ve iki ülkenin gümrüklerde işbirliği yaparak bürokrasinin azaltıldığı Yetkilendirilmiş Yükümlü Karşılıklı Tanıma Anlaşması'nın, Çin ile de imzalanması bekleniyor.

TİCARİ FAALİYETLER KOLAYLAŞACAK

Ürün trafiğindeki bürokrasiyi azalacak anlaşma ile Türkiye Çin'in "Yetkilendirilmiş Yükümlü" statüsündeki firmalarını tanırken Çin'de bu statüdeki Türk firmalarını tanıyacak. Bu firmalar ülkelerinde sahip olduğu benzer haklara sahip olacak. Türkiye gazetesinin haberine göre, bu yolla ticari faaliyetler kolaylaşacak.

MÜZAKERELER TAMAMLANIYOR

Metin üzerinde teknik olarak müzakerelerin tamamlandığı belirtiliyor. Çin, daha önce 28'si AB üyesi ülke olmak üzere toplamda 40 ülke ile Karşılıklı Tanıma Anlaşması imzalamıştı.

Türkiye ile Çin ticari faaliyetleri kolaylaştırmak için anlaşma imzalayacak
Haber Yorumları (3)
FURKAN: UZAK DURUN ŞUNLARDAN BUNLARDAN GELECEK HAYIR ALLAHTAN GELSİN
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İBRAHİM: SAYIN CUMHURBAŞKANIM YAPMAYIN ŞU ÇİNLİLERLE HİÇBİR ANLAŞMA MİKROP VİRÜSLÜ LANET ADAMLAR. KAN EMİCİ YARATIKLAR HER PİSLİK BUNLARDA
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UYGUR: Uygur turklerini unutmayin cinlilerle anlasma yapmayin
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