Türkiye iki kardeşten, iki ayrı branştan altın madalya bekliyor
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Türkiye iki kardeşten, iki ayrı branştan altın madalya bekliyor

Türkiye iki kardeşten, iki ayrı branştan altın madalya bekliyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Paletli yüzmede Avrupa şampiyonu ve dünya rekortmeni olan Bakırköy Ata Spor Kulübü sporcusu Derin Toparlak, Rusya'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda yarışırken, kardeşi Yunus Toparlak da havuz apneasında ağabeyi gibi dünya şampiyonluğu için mücadele edecek.

Paletli yüzmede Avrupa şampiyonu ve dünya rekortmeni olan Bakırköy Ata Spor Kulübü sporcusu Derin Toparlak, Rusya'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda yarışırken, kardeşi Yunus Toparlak da havuz apneasında ağabeyi gibi dünya şampiyonluğu için mücadele edecek.

Milli sporcu Derin Toparlak ve Yunus Toparlak'ın antrenörü Canberk Babaoğlu, iki sporcusuna çok inandığını, yıllardır Türkiye'ye bu gururu yaşatmak için çalıştıklarını söyledi.

Bakırköy Ata Spor Kulübü Başkanı Prof. Dr. Murat Bülbül de ülke olarak güzel haberlere ihtiyaç olduğunu ifade ederek, "Sporcularımıza inancım çok bize bu gururu yaşatacaklardır. Ülkemizin bu iki değerli sporcularına başarılar diliyoruz" dedi.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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