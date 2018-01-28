Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Büyükekşi, Aa Finans Masası'na Konuk Olacak
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mehmet Büyükekşi, yarın Anadolu Ajansı (AA) Finans Masası'na konuk olacak.
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mehmet Büyükekşi, yarın Anadolu Ajansı (AA) Finans Masası'na konuk olacak.
AA'nın 100. Yıl Vizyonu çerçevesinde geliştirdiği ve finans piyasası profesyonelleri ile buluştuğu platformu AA Finans Haberleri Terminali'nden (aafinans.com) canlı yayınlanacak toplantı, yarın saat 10.30'da başlayacak.
Mehmet Büyükekşi, AA Finans Masası'nda, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunacak, soruları yanıtlayacak.
Büyükekşi'nin açıklamaları, AA Finans'ın Twitter hesabı "@aa_finans"tan da anlık takip edilebilecek.