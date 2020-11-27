Türkiye Hırvatistan basketbol maçı hangi kanalda? Türkiye Hırvatistan maçı hangi gün, saat kaçta? Türkiye Hırvatistan maçı nerede oynanacak?
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Türkiye Hırvatistan basketbol maçı hangi kanalda? Türkiye Hırvatistan maçı hangi gün, saat kaçta? Türkiye Hırvatistan maçı nerede oynanacak?

27.11.2020 17:35 | Son Güncelleme: 27.11.2020 17:39
Türkiye Hırvatistan basketbol maçı hangi kanalda? Türkiye Hırvatistan maçı hangi gün, saat kaçta? Türkiye Hırvatistan maçı nerede oynanacak?

A Milli Erkek Basketbol Takımı, EuroBasket 2022 Elemeleri D Grubu'ndaki üçüncü maçında bu akşam Hırvatistan ile karşılaşacak. Türkiye Hırvatistan baskebol maçı hakkında detayları sizler için derledik. Türkiye Hırvatistan basketbol maçı hangi kanalda? Türkiye Hırvatistan maçı saat kaçta? Türkiye Hırvatistan maçı nerede oynanacak?

Gruptaki ilk iki maçını kazanan Hırvatistan liderlik koltuğunda otururken, birer galibiyetleri olan Hollanda ve İsveç ise iki ve üçüncü sırada yer alıyor. Galibiyeti olmayan A Milli Takım ise son sırada bulunuyor. A Milli Takım'ın Hırvatistan'ın yanı sıra İsveç ve Hollanda ile yer aldığı gruptaki üçüncü ve dördüncü maçlar, corona virüs salgını nedeniyle İstanbul'da yapılacak. Türkiye Hırvatistan basketbol maçı hangi kanalda?

TÜRKİYE HIRVATİSTAN BASKETBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Türkiye ile Hırvatistan arasındaki FIBA Eurobasket Eleme maçı, NTV kanalında canlı yayınlanacak.

NTV CANLI İZLEME LİNKİ VE FREKANS BİLGİLERİ

NTV Vodafone TV 41, Kablo TV 46, Web , Digiturk 41, Tivibu 56, Fil Box 50, Turkcell TV+ 51, D-Smart 31, Şifresiz 4A, numaralı kanallar üzerinden izlenebilmektedir.

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TÜRKİYE HIRVATİSTAN MAÇI HANGİ GÜN?

Türkiye-Hırvatistan Maçı 27 Kasım Cuma günü oynanacak.

TÜRKİYE HIRVATİSTAN MAÇI SAAT KAÇTA?

Türkiye-Hırvatistan Maçı 19:00'de başlayacak.

TÜRKİYE HIRVATİSTAN MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Türkiye ile Hırvatistan arasındaki FIBA Eurobasket ElemeMaçı İstanbul, İstanbul'da oynanacak.

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