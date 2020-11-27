Türkiye Hırvatistan basketbol maçı hangi kanalda? Türkiye Hırvatistan maçı hangi gün, saat kaçta? Türkiye Hırvatistan maçı nerede oynanacak?

A Milli Erkek Basketbol Takımı, EuroBasket 2022 Elemeleri D Grubu'ndaki üçüncü maçında bu akşam Hırvatistan ile karşılaşacak. Türkiye Hırvatistan baskebol maçı hakkında detayları sizler için derledik. Türkiye Hırvatistan basketbol maçı hangi kanalda? Türkiye Hırvatistan maçı saat kaçta? Türkiye Hırvatistan maçı nerede oynanacak?