Türkiye Güreş Süper Ligi'nde şampiyon ASKİ Spor

Türkiye Serbest Güreş Süper Lig'de şampiyon ASKİ Spor oldu.

Türkiye Serbest Güreş Süper Lig'de şampiyon ASKİ Spor oldu. Ankara Taha Akgül Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyonda bugün yarı final ve finaller yapıldı.

Türkiye Güreş Federasyonu'nun açıklamasına göre, yarı finalde ASKİ Spor, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni 8-2, İlbank da TEDAŞ'ı 9-1 mağlup etti.

ASKİ Spor ile İlbank arasında çekişmeli geçen final müsabakası 5-5 sona ererken, teknik üstünlükle ASKİ Spor şampiyon oldu.Üçüncülük müsabakasında ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile TEDAŞ mücadele etti. Karşılaşma 5-5 sona ererken, teknik üstünlükle kazanan İstanbul Büyükşehir Belediyesi üçüncülüğü elde etti.Grekoromen Güreş Süper Lig Müsabakaları, 4-6 Eylül'de yine Taha Akgül Spor Salonu'nda düzenlenecek.

ASKİ Spor Genel Koordinatörü Abdullah Çakmar, şampiyon oldukları için mutlu olduklarını belirterek, "ASKİ Spor Kulüp Başkanımız Yüksel Arslan, Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanımız sayın Mansur Yavaş'a tüm destekleri için teşekkür ediyorum. Sporcularımız ve antrenörlerimiz emeklerinin karşılıklarını aldılar. Her platformda başarıya ulaşmak için mücadele eden ASKİ Spor, Güreş Süper Ligi'ni de zirvede tamamladı. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

- Ankara

Kaynak: Demirören Haber Ajansı