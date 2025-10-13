FIFA 2026 Dünya Kupası Elemeleri E Grubu'nda heyecan doruğa ulaştı. Grupta üç maçta 6 puan toplayarak ikinci sırada yer alan Millî Takım, dördüncü maçında Gürcistan'ı konuk edecek. Taraftarının desteğiyle galibiyet serisini sürdürmek isteyen Ay-Yıldızlılar, sahadan üç puanla ayrılmayı hedefliyor. Türkiye ile Gürcistan arasında oynanacak bu önemli karşılaşma, 14 Ekim Salı günü saat 21.45'te başlayacak. Peki. Türkiye Gürcistan maçı hangi kanalda?

TÜRKİYE ZİRVE YARIŞINDA KRİTİK SINAVDA

A Millî Takımımız için bu mücadele sadece üç puan anlamına gelmiyor. E Grubu'nda zirve hattını yakından ilgilendiren karşılaşmada alınacak olası galibiyet, hem moral hem de motivasyon açısından büyük önem taşıyor. Kocaeli Stadyumu'nda taraftarın oluşturacağı coşkulu atmosferin, millilere ekstra güç vermesi bekleniyor.

TÜRKİYE-GÜRCİSTAN MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Türkiye ile Gürcistan, 14 Ekim Salı akşamı saat 21.45'te Kocaeli Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Maç TV8'den yayınlanacak. Dünya Kupası Elemeleri'nin dördüncü maçında oynanacak bu mücadele öncesinde futbolseverlerin gözü, açıklanacak ilk 11 listelerinde olacak.

TÜRKİYE-GÜRCİSTAN MAÇI KADROLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye-Gürcistan karşılaşmasının resmî ilk 11'leri henüz duyurulmadı. Ancak teknik ekiplerin son taktik idmanlarında denediği oyuncular, sahaya çıkması muhtemel isimler hakkında ipuçları veriyor. Her iki takımda da kadro istikrarı göze çarparken, bazı pozisyonlarda son kararın maç saatinde verilmesi bekleniyor.