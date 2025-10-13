Haberler

Türkiye Gürcistan maçı hangi kanalda?

Türkiye Gürcistan maçı hangi kanalda?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

A Millî Futbol Takımımız, 14 Ekim Salı akşamı Kocaeli Stadyumu'nda Gürcistan ile karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesinde futbolseverler, "Türkiye – Gürcistan maçı ilk 11'i açıklandı mı?" sorusunun cevabını merakla bekliyor. Gürcistan, oynadığı üç maçta topladığı 3 puanla grupta üçüncü sırada bulunuyor. Vincenzo Montella yönetimindeki Ay-Yıldızlı ekibin sahaya hangi kadroyla çıkacağı ise büyük bir merak konusu. Peki,Türkiye Gürcistan maçı hangi kanalda?

FIFA 2026 Dünya Kupası Elemeleri E Grubu'nda heyecan doruğa ulaştı. Grupta üç maçta 6 puan toplayarak ikinci sırada yer alan Millî Takım, dördüncü maçında Gürcistan'ı konuk edecek. Taraftarının desteğiyle galibiyet serisini sürdürmek isteyen Ay-Yıldızlılar, sahadan üç puanla ayrılmayı hedefliyor. Türkiye ile Gürcistan arasında oynanacak bu önemli karşılaşma, 14 Ekim Salı günü saat 21.45'te başlayacak. Peki. Türkiye Gürcistan maçı hangi kanalda?

TÜRKİYE ZİRVE YARIŞINDA KRİTİK SINAVDA

A Millî Takımımız için bu mücadele sadece üç puan anlamına gelmiyor. E Grubu'nda zirve hattını yakından ilgilendiren karşılaşmada alınacak olası galibiyet, hem moral hem de motivasyon açısından büyük önem taşıyor. Kocaeli Stadyumu'nda taraftarın oluşturacağı coşkulu atmosferin, millilere ekstra güç vermesi bekleniyor.

Türkiye Gürcistan maçı hangi kanalda?

TÜRKİYE-GÜRCİSTAN MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Türkiye ile Gürcistan, 14 Ekim Salı akşamı saat 21.45'te Kocaeli Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Maç TV8'den yayınlanacak. Dünya Kupası Elemeleri'nin dördüncü maçında oynanacak bu mücadele öncesinde futbolseverlerin gözü, açıklanacak ilk 11 listelerinde olacak.

TÜRKİYE-GÜRCİSTAN MAÇI KADROLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye-Gürcistan karşılaşmasının resmî ilk 11'leri henüz duyurulmadı. Ancak teknik ekiplerin son taktik idmanlarında denediği oyuncular, sahaya çıkması muhtemel isimler hakkında ipuçları veriyor. Her iki takımda da kadro istikrarı göze çarparken, bazı pozisyonlarda son kararın maç saatinde verilmesi bekleniyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
Mısır'daki Gazze zirvesinde imzalar atıldı! Trump'ın Erdoğan'la ilgili sözleri bomba

Trump, Erdoğan'dan uzun uzun bahsetti! Sözleri bomba
Trump, Mısır'da: Müzakerelerde ikinci aşama başladı

Trump'tan Gazze'nin geleceğini yakından ilgilendiren sözler
Netahyahu krizi! Cumhurbaşkanı Erdoğan uçağı Mısır'a indirtmedi

Uçağı neden pisti pas geçti? Talimat Erdoğan'dan gelmiş
İsrail'in serbest bıraktığı Filistinli esirler Gazze'de

Meydanlar doldu taştı! İşte tarihe geçecek görüntüler
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Lara'dan hastalık sürecinde yürek yakan itiraf

Beyninde kitle tespit edilmişti! Yürek yakan itiraf geldi
Türkiye'nin öteki gündemi! 'Son virajdayız' diyen vatandaştan endişelendiren sözler

"Son virajdayız" diyen vatandaştan endişelendiren sözler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.