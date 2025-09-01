Türkiye Gürcistan maçı hangi kanalda?

Türkiye Gürcistan maçı hangi kanalda?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri kapsamında Gürcistan ile kozlarını paylaşacak. Peki, Türkiye Gürcistan maçı hangi kanalda

Karşılaşma, 4 Eylül 2025 Perşembe günü saat 19:00'da Tiflis'teki Boris Paichadze Ulusal Stadyumu'nda oynanacak. Türkiye Gürcistan maçı hangi kanalda?

GÜRCİSTAN - TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA?

Futbolseverlerin merakla beklediği Gürcistan - Türkiye mücadelesi, TV8 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Ayrıca karşılaşmayı EXXEN platformu üzerinden de takip etmek mümkün olacak.

Türkiye Gürcistan maçı hangi kanalda?

MİLLİ TAKIM MAÇ TAKVİMİ

Türkiye'nin 2025-2026 Dünya Kupası Elemeleri maç programı ise şöyle:

• 4 Eylül 2025 - 19:00: Gürcistan - Türkiye

• 7 Eylül 2025 - 21:45: Türkiye - İspanya

• 11 Ekim 2025 - 21:45: Bulgaristan - Türkiye

• 14 Ekim 2025 - 21:45: Türkiye - Gürcistan

• 15 Kasım 2025 - 20:00: Türkiye - Bulgaristan

• 18 Kasım 2025 - 22:45: İspanya - Türkiye

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
Akın Gürlek'in evinin önünde hareketlilik! 2 motosikletli gözaltına alındı

Akın Gürlek'in evinin önünde hareketlilik! Hemen gözaltına alındılar
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Af anlamına gelen hiçbir düzenlememiz yok

On binlerce mahkum merakla bekliyordu! Bakan Tunç'tan af açıklaması
TOKİ, 30 ilde 312 arsayı 36 ve 48 ay vade ile satışa çıkarıyor

TOKİ'den çok sayıda ilde sudan ucuza satış
Kara Harp Okulu'nun mezuniyet törenine damga vuran görüntü: Yüz ifadesi kameraya yansıdı

Kara Harp Okulu'nun mezuniyet törenine damga vuran görüntü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eşine çaktırmadan yaptığı hareket düğüne damga vurdu

Eşine çaktırmadan yaptığı hareket düğüne damga vurdu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.