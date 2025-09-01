Türkiye Gürcistan maçı hangi kanalda?
A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri kapsamında Gürcistan ile kozlarını paylaşacak. Peki, Türkiye Gürcistan maçı hangi kanalda
Karşılaşma, 4 Eylül 2025 Perşembe günü saat 19:00'da Tiflis'teki Boris Paichadze Ulusal Stadyumu'nda oynanacak. Türkiye Gürcistan maçı hangi kanalda?
GÜRCİSTAN - TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA?
Futbolseverlerin merakla beklediği Gürcistan - Türkiye mücadelesi, TV8 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Ayrıca karşılaşmayı EXXEN platformu üzerinden de takip etmek mümkün olacak.
MİLLİ TAKIM MAÇ TAKVİMİ
Türkiye'nin 2025-2026 Dünya Kupası Elemeleri maç programı ise şöyle:
• 4 Eylül 2025 - 19:00: Gürcistan - Türkiye
• 7 Eylül 2025 - 21:45: Türkiye - İspanya
• 11 Ekim 2025 - 21:45: Bulgaristan - Türkiye
• 14 Ekim 2025 - 21:45: Türkiye - Gürcistan
• 15 Kasım 2025 - 20:00: Türkiye - Bulgaristan
• 18 Kasım 2025 - 22:45: İspanya - Türkiye