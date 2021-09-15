Türkiye Görme Engelliler Judo Şampiyonası başladı

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu tarafından organize edilen Türkiye Görme Engelliler Judo Şampiyonası, Ordu'da başladı.

Vali Tuncay Sonel, Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirilen şampiyonanın açılış töreninde yaptığı konuşmada, Ordu'da böylesine önemli bir organizasyonun düzenlenmesi nedeniyle mutlu olduklarını söyledi.

Şampiyonaya katılan sporcular arasında daha önce derece yapmış isimler olduğunu belirten Sonel, "Bizleri gururlandırdığınız, mutlu ettiğiniz, milletimize yaşattığınız sevinç için tüm sporcularımızdan Allah razı olsun." dedi.

AK Parti Ordu Milletvekili Şenel Yediyıldız ise şampiyonada engellerin nasıl aşıldığına şahitlik edeceklerini vurgulayarak, "Engel yok, engelleri aşmak var. Önemli olan bunu yapabilmektir. Burada arkadaşlarımız bize engellerin nasıl aşıldığını gösterecek ve öğretecekler." diye konuştu.

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Hasan Sayyıdan, Karadeniz'in güzel ili Ordu'da bulunmaktan memnuniyet duyduklarını dile getirerek, ilgileri dolayısıyla Vali Sonel ve tüm yetkililere teşekkür etti.

Minik, ümit, yıldız, genç ve büyükler kategorisinde gerçekleştirilen ve 24 ilden 200'ü aşkın sporcunun katıldığı şampiyona, yarın sona erecek.