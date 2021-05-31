Türkiye - Gine hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 31 Mayıs Türkiye - Gine maçı nerede oynanacak?
Euro 2020 öncesi hazırlık maçları başladı. Bugün Türkiye - Gine hazırlık maçı oynanacak. Peki, Türkiye - Gine maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Türkiye - Gine hakemleri kim? Türkiye - Gine maçı ilk 11 belli oldu mu? Türkiye'den hangi oyuncular var? Türkiye - Gine maçı grup maçı mı yoksa hazırlık maçı mı? Detaylar yazımızda.
Türkiye - Gine hazırlık maçı bugün mü yarın mı? Türkiye - Gine hazırlık maçı hangi kanalda olacak? Türkiye - Gine hazırlık maçı ile ilgili bilgiler haberimizde.
TÜRKİYE - GİNE HAZIRLIK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Türkiye - Gine hazırlık maçı 31 Mayıs Pazartesi bugün saat 20:00 'da başlayacaktır.
TÜRKİYE - GİNE HAZIRLIK MAÇI HANGİ KANALDA?
Türkiye - Gine maçını TRT Spor kanalından izleyebilirsiniz. Maç TRT Spor, Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 kanallarında yayınlanacaktır.
TÜRKİYE - GİNE MAÇI NEREDE OYNANACAK?
Hazırlık Maçı maçı, Antalya Stadı'da, Antalya Stadyumu'nda oynanacak.
MAÇIN İLK 11'İ AÇIKLANDI MI?
Henüz ilk 11 açıklanmadı. Fakat muhtemel 11'ler şu şekilde:
Türkiye : Uğurcan, Zeki, Merih, Çağlar, Umut, Okay, Mahmut, Ozan, Hakan, Kenan, Burak
Gine : Aly Keita, A.Camara, Sow, A.Sylla, İ.Sylla, Diawara, Conte, İ.Camara, Kamano, Soumah, Kaba