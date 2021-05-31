Türkiye - Gine hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 31 Mayıs Türkiye - Gine maçı nerede oynanacak?

Euro 2020 öncesi hazırlık maçları başladı. Bugün Türkiye - Gine hazırlık maçı oynanacak. Peki, Türkiye - Gine maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Türkiye - Gine hakemleri kim? Türkiye - Gine maçı ilk 11 belli oldu mu? Türkiye'den hangi oyuncular var? Türkiye - Gine maçı grup maçı mı yoksa hazırlık maçı mı? Detaylar yazımızda.