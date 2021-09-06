Türkiye erkekler voleybol maçı ne zaman, maç kaç kaç bitti, maç takvimi? 6 Eylül Türkiye-Hollanda voleybol maçı kim kazandı? Kim kaç puanda?
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Türkiye erkekler voleybol maçı ne zaman, maç kaç kaç bitti, maç takvimi? 6 Eylül Türkiye-Hollanda voleybol maçı kim kazandı? Kim kaç puanda?

Türkiye erkekler voleybol maçı ne zaman, maç kaç kaç bitti, maç takvimi? 6 Eylül Türkiye-Hollanda voleybol maçı kim kazandı? Kim kaç puanda?
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Milli takımımız 2021 CEV Voleybol turnuvasında tarih yazmaya devam ediyor. Bugün 6 Eylül Türkiye gruptaki 4. maçını oynayacak. Maç başlamadan önce ülkemizin gruptaki puan durumu ve sırası merak edildi. Peki, Türkiye erkekler voleybol maçı ne zaman, maç kaç kaç bitti? 6 Eylül Türkiye-Hollanda voleybol maçı kim kazandı? Kim kaç puanda? İşte ayrıntılı bilgiler...

Türkiye-Hollanda maçı ne zaman? Türkiye erkekler voleybol maçı ne zaman, maç kaç kaç bitti? 6 Eylül Türkiye-Hollanda voleybol maçı kim kazandı? Kim kaç puanda? Türkiye puan durumu kaç? Grupta kaçıncı sıradayız?

2021 CEV AVRUPA VOLEYBOL TURNUVASI TÜRKİYE HANGİ GRUPTA VE KAÇINCI SIRADA?

Milli takımımız C grubunda yer alıyor. Grup maçları bugün başladı. Bugün Rusya-Türkiye maçı oynanıyor. Maç şuanda setlerde 2-1 üstünlüğümüz ile devam ediyor.

C grubu takımları ve puanları şöyle:

  • Türkiye : 9 puan
  • Hollanda : 7 puan
  • Finlandiya : 6 puan
  • Rusya : 5 puan
  • İspanya : 0 puan
  • Kuzey Makedonya : 0 puan

Türkiye'nin maç sonuçları şöyle:

  • Rusya 1 - 3 Türkiye
  • Türkiye 3 - 1 İspanya
  • Kuzey Makedonya 0 - 3 Türkiye

Bu sonuçlara göre milli takımımız 9 puanla grupta liderliğini sürdürüyor.

TÜRKİYE-HOLLANDA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

C grubu 4. maçı Türkiye-Hollanda bugün saat 20:00 'da TRT Spor'da yayınlanacak. Milli takımımıza başarılar diliyoruz.

Türkiye Hollanda'yı yenerse grupta liderliğini devam ettirecek ve 3-1 3-0 gibi skorlarla maç biterse 12 puana çıkacak. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

Türkiye'nin maç takvimi:

Türkiye - Hollanda (6 Eylül)

Finlandiya - Türkiye (8 Eylül) Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

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Türkiye erkekler voleybol maçı ne zaman, maç kaç kaç bitti, maç takvimi? 6 Eylül Türkiye-Hollanda voleybol maçı kim kazandı? Kim kaç puanda? - Haberler
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