Türkiye erkekler voleybol maçı ne zaman, maç kaç kaç bitti, maç takvimi? 6 Eylül Türkiye-Hollanda voleybol maçı kim kazandı? Kim kaç puanda?
Milli takımımız 2021 CEV Voleybol turnuvasında tarih yazmaya devam ediyor. Bugün 6 Eylül Türkiye gruptaki 4. maçını oynayacak. Maç başlamadan önce ülkemizin gruptaki puan durumu ve sırası merak edildi. Peki, Türkiye erkekler voleybol maçı ne zaman, maç kaç kaç bitti? 6 Eylül Türkiye-Hollanda voleybol maçı kim kazandı? Kim kaç puanda? İşte ayrıntılı bilgiler...
Türkiye-Hollanda maçı ne zaman? Türkiye erkekler voleybol maçı ne zaman, maç kaç kaç bitti? 6 Eylül Türkiye-Hollanda voleybol maçı kim kazandı? Kim kaç puanda? Türkiye puan durumu kaç? Grupta kaçıncı sıradayız?
2021 CEV AVRUPA VOLEYBOL TURNUVASI TÜRKİYE HANGİ GRUPTA VE KAÇINCI SIRADA?
Milli takımımız C grubunda yer alıyor. Grup maçları bugün başladı. Bugün Rusya-Türkiye maçı oynanıyor. Maç şuanda setlerde 2-1 üstünlüğümüz ile devam ediyor.
C grubu takımları ve puanları şöyle:
- Türkiye : 9 puan
- Hollanda : 7 puan
- Finlandiya : 6 puan
- Rusya : 5 puan
- İspanya : 0 puan
- Kuzey Makedonya : 0 puan
Türkiye'nin maç sonuçları şöyle:
- Rusya 1 - 3 Türkiye
- Türkiye 3 - 1 İspanya
- Kuzey Makedonya 0 - 3 Türkiye
Bu sonuçlara göre milli takımımız 9 puanla grupta liderliğini sürdürüyor.
TÜRKİYE-HOLLANDA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
C grubu 4. maçı Türkiye-Hollanda bugün saat 20:00 'da TRT Spor'da yayınlanacak. Milli takımımıza başarılar diliyoruz.
Türkiye Hollanda'yı yenerse grupta liderliğini devam ettirecek ve 3-1 3-0 gibi skorlarla maç biterse 12 puana çıkacak. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.
Türkiye'nin maç takvimi:
Türkiye - Hollanda (6 Eylül)
Finlandiya - Türkiye (8 Eylül) Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.