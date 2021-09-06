Türkiye erkekler voleybol maçı ne zaman, maç kaç kaç bitti, maç takvimi? 6 Eylül Türkiye-Hollanda voleybol maçı kim kazandı? Kim kaç puanda?

Milli takımımız 2021 CEV Voleybol turnuvasında tarih yazmaya devam ediyor. Bugün 6 Eylül Türkiye gruptaki 4. maçını oynayacak. Maç başlamadan önce ülkemizin gruptaki puan durumu ve sırası merak edildi. Peki, Türkiye erkekler voleybol maçı ne zaman, maç kaç kaç bitti? 6 Eylül Türkiye-Hollanda voleybol maçı kim kazandı? Kim kaç puanda? İşte ayrıntılı bilgiler...