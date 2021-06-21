Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası'nın İstanbul yarışı yapıldı

Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası'nın İstanbul yarışı yapıldı.

Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası'nın İstanbul yarışı yapıldı.

Türkiye Motosiklet Federasyonunun açıklamasına göre, Sarıyer Motosiklet Kulübü tarafından organize edilen yarışlara 136 sporcu katıldı.

EnduroGP sınıfında, birinciliği Rafet Karakuş elde ederken, İzzet Kazdal ikinci, Bayram Uysal ise üçüncü sırada yer aldı.

Kategorilere göre ilk 3 derecede yer alan sporcular şunlar:

E1: İzzet Kazdal, Gökhan Kart, Deniz Memnun

E2: Rafet Karakuş, Salih Serim, Süleyman Aydın

E3: Bayram Uysal, Yunus Muşmul, İslam Yıldız

EB: Soner Metin, İbrahim Duraman, Serkan Karandı

Genç: Anıl Özşeker, Emin Musaoğlu, Tolga Demir

EC: Ömer Bulduk, Salih Çarpışantürk, Furkan Asan

Veteran: Savaş Serim, Gökhan Güzelay, Erdem Gülüş

Kadınlar: İrem Ertüzün, Ayşe Kamiloğlu

ATV Şampiyonası'nda birinci Ahmet Özgül

Türkiye ATV Şampiyonası açılış ayağında ise ATV GP'de Ahmet Özgül il sırada yer alırken, Burak Kaya ikinci ve Görkem Gül ise üçüncü sırayı elde etti.

Kategorilere göre dereceye giren diğer sporcular ise şöyle:

S1: Haktan Özkul, Hasan Yatgın, Anıl Arseven

S2: Ahmet Özgül, Burak Kaya, Görkem Gül

S3: Mithat Cankaya, Hüseyin Can Şimşek

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinem Er