Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası'nın İstanbul yarışı yapıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası'nın İstanbul yarışı yapıldı

Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası'nın İstanbul yarışı yapıldı
Anadolu Ajansı / Sinem Er - Haberler | Spor

Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası'nın İstanbul yarışı yapıldı.

Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası'nın İstanbul yarışı yapıldı.

Türkiye Motosiklet Federasyonunun açıklamasına göre, Sarıyer Motosiklet Kulübü tarafından organize edilen yarışlara 136 sporcu katıldı.

EnduroGP sınıfında, birinciliği Rafet Karakuş elde ederken, İzzet Kazdal ikinci, Bayram Uysal ise üçüncü sırada yer aldı.

Kategorilere göre ilk 3 derecede yer alan sporcular şunlar:

E1: İzzet Kazdal, Gökhan Kart, Deniz Memnun

E2: Rafet Karakuş, Salih Serim, Süleyman Aydın

E3: Bayram Uysal, Yunus Muşmul, İslam Yıldız

EB: Soner Metin, İbrahim Duraman, Serkan Karandı

Genç: Anıl Özşeker, Emin Musaoğlu, Tolga Demir

EC: Ömer Bulduk, Salih Çarpışantürk, Furkan Asan

Veteran: Savaş Serim, Gökhan Güzelay, Erdem Gülüş

Kadınlar: İrem Ertüzün, Ayşe Kamiloğlu

ATV Şampiyonası'nda birinci Ahmet Özgül

Türkiye ATV Şampiyonası açılış ayağında ise ATV GP'de Ahmet Özgül il sırada yer alırken, Burak Kaya ikinci ve Görkem Gül ise üçüncü sırayı elde etti.

Kategorilere göre dereceye giren diğer sporcular ise şöyle:

S1: Haktan Özkul, Hasan Yatgın, Anıl Arseven

S2: Ahmet Özgül, Burak Kaya, Görkem Gül

S3: Mithat Cankaya, Hüseyin Can Şimşek

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinem Er

Milli Takım'da kavga skandalı! Enes Ünal ve Halil Dervişoğlu birbirine girdi
Milli Takım'da kavga skandalı! Enes Ünal ve Halil Dervişoğlu birbirine girdi
Şenol Güneş, A Milli Takım'da 8 futbolcuya EURO 2020'de süre vermedi
Şenol Güneş, A Milli Takım'da 8 futbolcuya EURO 2020'de süre vermedi
Erman Toroğlu'ndan Şenol Güneş'e çarpıcı sözler: O kağıda sadece istifanı yazabilirsin
Erman Toroğlu'ndan Şenol Güneş'e çarpıcı sözler: O kağıda sadece istifanı yazabilirsin
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Sedat Peker Meral Akşener Mehmet Nuri Ersoy Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sinan Çetin Hülya Avşar Kıvanç Tatlıtuğ İbrahim Tatlıses
Spor Şenol Güneş Okay Yokuşlu Mustafa Cengiz Kerem Aktürkoğlu Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası'nın İstanbul yarışı yapıldı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.6.2021 16:16:12. #1.16#

title