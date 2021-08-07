Türkiye Drone Şampiyonası Finali'nin ikinci etabı İzmir'de başladı
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Türkiye Drone Şampiyonası Finali'nin ikinci etabı İzmir'de başladı

Türkiye Drone Şampiyonası Finali'nin ikinci etabı İzmir'de başladı
Anadolu Ajansı / Mehmet Ezgin - Haberler | Spor

TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında düzenlenen Türkiye Drone Şampiyonası Finali'nin ikinci etabı, İzmir'in Bergama ilçesinde başladı.

TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında düzenlenen Türkiye Drone Şampiyonası Finali'nin ikinci etabı, İzmir'in Bergama ilçesinde başladı.

Teknofest ve Pilot Event tarafından Asklepion Antik Kenti'nde organize edilen ikinci ayakta ilk gün 24 sporcu sıralama turlarında mücadele etti.

Organizasyonda en iyi puanı alan 16 sporcu, TEKNOFEST 2021 kapsamında 21-22 Eylül tarihlerinde İstanbul Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilecek Büyük Final'de yarışmaya hak kazanacak.

Türkiye Drone Şampiyonası Büyük Final yarışının birincisi, TEKNOFEST 2021 World Drone Cup'ta Türkiye adına yarışacak.

Büyük finalin ardından ilk 3'e giren sporculardan oluşturulacak Türkiye Drone Milli Takımı da gelecek yıl düzenlenecek uluslararası yarışlarda Türkiye'yi temsil etme hakkına sahip olacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Ezgin

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