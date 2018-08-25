Türkiye Diyanet Vakfı Kurban Organizasyonunda Tarihi Rekor

Türkiye Diyanet Vakfı, 2018 Vekaletle Kurban Programı kapsamında, çeyrek asırlık kurban organizasyonu tarihinde en yüksek rakam olan 430 bin hisse kurbanı ihtiyaç sahiplerine ulaştırarak, dünyanın dört bir yanında bayram sevinci yaşattı.

TDV Genel Müdürü Av. Mehmet Savaş Polat, Diyanet İşleri Başkanlığı işbirliği ile Türkiye Diyanet Vakfı tarafından gerçekleştirilen 2018 yılı Vekaletle Kurban Programı kapsamında 430 bin 8 hisse kurbanın yurt içinde 287 il ve ilçe merkezinde, yurt dışında 143 ülkenin 436 bölgesinde kesilerek ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldığını söyledi.

Kurban ibadetinin son yıllarda kurumlara verilen vekaletlerle büyük bir yardımlaşma seferberliğine dönüştüğünü ifade eden Polat, Türkiye Diyanet Vakfının da 1993 yılından beri Diyanet İşleri Başkanlığı ile birlikte vekaletle kurban organizasyonu gerçekleştirdiğini ve milletin hayır elini dünyanın dört bir tarafına ulaştırdıklarını belirtti.

Kurban organizasyonunun tüm süreçlerinin bizzat Türkiye Diyanet Vakfı tarafından yürütüldüğü ve kesilen kurbanların tamamının bekletilmeden ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldığına dikkati çeken Mehmet Savaş Polat, Türkiye Diyanet Vakfının profesyonel ekibi ve kurmuş olduğu teknolojik alt yapısı ile bağış aşamasından, kurban kesimi ve dağıtımına kadar süreci adım adım takip ettiklerini vurguladı.

"Kardeşlerimizle bayramın bereketi ve sevincini birlikte yaşadık"

Kurban ibadetinin teslimiyet, paylaşmak ve kardeşlik duygularını pekiştirdiğine işaret eden Polat, "Bu bayram da Afrika'dan Asya'ya, Uzak Doğu'dan Güney Amerika'ya, Gazze'den Arakan'a, Haiti'den, Tanzanya'ya, Patani'ye, İzmir'den Van'a kadar geniş bir coğrafyada adını bile duymadığımız ülkelerdeki hiç görmediğimiz, tanımadığımız kardeşlerimizi ve yeryüzündeki bütün müminleri de birbirine yakınlaştırdı. Kardeşlerimizle bir kere daha kardeşliğimiz pekişti ve hep birlikte bayramın bereketi ve sevincini yaşadık" dedi.

Yurt içinde 287 il ve ilçe merkezinde, yine Suriyelileri unutmayarak yurt içinde farklı noktalarda ve sınır ötesinde kurban kestiklerini ifade eden Polat, "Bunun yanında yurt dışında da 143 ülkenin 436 bölgesinde kurban kesimi yaparak ihtiyaç sahiplerine ulaştırdık. Böylece milletimizin emanetlerini mazlum ve mağdur coğrafyalardaki kardeşlerimize ulaştırarak, bayram sevinçlerine ortak olduk" diye konuştu.

Kurban Bayramı öncesinde Endonezya'da deprem yaşandığını hatırlatan Polat, "Endonezya'nın Lombok Adası yakınlarında bayramdan önce meydana gelen deprem nedeniyle bu ülkede kesilecek hisse sayısını artırdık. Bölgede bulunan ekiplerimiz üzerinden 595 hisse kurbanın depremden etkilenen Lombok Adasında kesimini yaparak depremzedelere dağıtımını sağladık" ifadelerini kaydetti. Polat, etlerin bir bölümünün Lombok aşevine verilerek depremzedelere sıcak yemek olarak dağıtımının sağlandığını vurguladı.

Kurban vekaletlerinde geçtiğimiz yıla göre 182 bin 809 hisse artış

"Hayırsever milletimiz vekaletle kurban organizasyonumuza bu yıl daha büyük bir teveccüh gösterdi" diyen Polat, Türkiye Diyanet Vakfına vekalet verilen kurban sayısında bu yıl büyük bir artış yaşandığını belirtti. Polat, "Kurban vekalet sayılarında 2015 yılında yüzde 29, 2016 yılında yüzde 30, 2017 yılında ise yüzde 5 artış gerçekleşmişken, bu yıl Türkiye Diyanet Vakfına vekalet verilen kurban sayısında yüzde 76 oranında bir artış gerçekleşti" dedi.

"Türkiye Diyanet Vakfı tarihinin en başarılı vekaletle kurban organizasyonu rekor rakamlarla sonuçlandı" ifadesini kullanan Polat, şunları kaydetti:

"2018 yılı Vekaletle Kurban Programı kapsamında Türkiye Diyanet Vakfına verilen toplam vekalet sayısı bir önceki yıla göre 182 bin 809 hisse arttı. Yurt dışı vekalet sayısı geçen yıla oranla yüzde 72, yurt içi vekalet sayısı ise yüzde 124 oranında artış gösterdi. Böylelikle, yurt dışı vekalet sayısında geçen yıla göre 160 bin 292 hisse, yurt içi hisse sayısında ise 22 bin 517 hisse artış gerçekleşti.

Hayırsever milletimizin Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfına olan güveniyle birlikte Diyanet İşleri Başkanlığı teşkilatı mensupları ve çalışanlarımızın gayretleri neticesinde bu sene 430 bin 8 hisse kurbanı keserek ihtiyaç sahiplerine ulaştırdık. Bunun için gayret gösteren ve destek veren herkese teşekkür ediyorum."

"Bugüne kadar kesilen vekaletle kurban sayısı 1 milyon 794 bin 166 oldu"

Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürü Mehmet Savaş Polat "Vakfımıza vekalet veren hayırseverlerimizin kurbanlarının kabul olmasını diliyor; yoksula, kimsesize ve çaresize ulaşmanın, kalpleri ısıtmanın ve böylece Allah'a yakınlaşmanın vesilesi olan Kurban Bayramının ülkemize ve milletimize hayırlar getirmesini diliyorum. Vakfımıza teveccüh gösteren hayırseverlerimize bir kez daha teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Türkiye Diyanet Vakfının 1993 yılından beri Diyanet İşleri Başkanlığı ile Vekalet Yoluyla Kurban Kesim Programı düzenlediğine işaret eden Polat, "2017 yılı itibariyle toplam 1 milyon 364 bin 158 hisse kurbanın kesim ve dağıtımı gerçekleştirilmişti. Bu yıl kestiğimiz 430 bin 8 hisse kurban vekaletini de eklediğimizde bugüne kadar kestiğimiz vekaletle kurban sayısı 1 milyon 794 bin 166'ya ulaştı" dedi. - ANKARA