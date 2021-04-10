Türkiye'den yılın 3 ayında 128 milyon 909 bin dolarlık domates ihracatı
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Türkiye'den yılın 3 ayında 128 milyon 909 bin dolarlık domates ihracatı

Anadolu Ajansı / Eşber Ayaydın - Haberler | Ekonomi
Türkiye'den yılın 3 ayında 128 milyon 909 bin dolarlık domates ihracatı

Türkiye'den ocak-mart döneminde 45 ülkeye 128 milyon 909 bin dolarlık domates ihracatı gerçekleştirildi.

Türkiye'den ocak-mart döneminde 45 ülkeye 128 milyon 909 bin dolarlık domates ihracatı gerçekleştirildi.

AA muhabirinin, Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) verilerinden derlediği bilgilere göre, geçen yıl 56 ülkeye 304 milyon 513 bin dolarlık domates ihraç edildi.

Geçen yılın ocak-mart döneminde 156 bin 682 ton domates ihracatı karşılığında 126 milyon 54 bin dolar elde edilirken bu yılın aynı döneminde 45 ülkeye 128 milyon 909 bin dolarlık 167 bin 642 ton domates satıldı.

En çok domates ihracatı yapılan ülkelerin başında geçen yıl olduğu gibi yine Rusya geldi.

Türkiye, Rusya'ya bu yılın ilk çeyreğinde 37 milyon 484 bin dolarlık domates ihracatı gerçekleştirdi. Rusya'yı 21 milyon 532 bin dolarla Romanya ve 11 milyon 84 bin dolarla Polonya izledi.

Rusya'ya ihracatın oransal olarak artacağı beklentisi

Sera Yatırımcıları ve Üreticileri Birliği Başkanı (SERA-BİR) ve GAP Seracılar Derneği Başkanı Müslüm Yanmaz, AA muhabirine, salgın dönemine rağmen domates ihracatında ilk 3 ayda yaşanan artışın sevindirici olduğunu söyledi.

Üreticilerin geçen yıla oranla daha az hastalık ve zararlıyla karşılaştıklarını belirten Yanmaz, bu sayede rekoltenin geçen yıla oranla daha yüksek olduğunu ifade etti.

Yanmaz, domates ihracatının sezon sonuna kadar daha da yukarılara çıkacağına inandığını anlatarak, "Domates ihracatında Rusya'nın kotayı 250 bin tondan 300 bin tona yükseltmesi ihracatın daha da artacağının bir göstergesi. Rusya uçak krizinden beri en fazla ihraç ettiğimiz ürün olan domatese kota uyguluyordu, bu kotanın 300 bin tona yükseltilmesi bizim için çok sevindirici. Önümüzdeki dönemde Rusya'ya ihracatımızın oransal olarak çok daha arttığını göreceğiz. Üreticilerimiz ve ihracatçılarımız açısından ilk 3 ay güzel gitti, inşallah önümüzdeki süreç de daha iyi gidecek." dedi.

Rusya'nın kota uygulamasından sonra farklı pazar arayışına yöneldiklerini ve bunda da güzel sonuçlar aldıklarını anlatan Yanmaz, bunun en güzel göstergelerinden birinin de Polonya'nın 3. sırada yer alması olduğunu söyledi.

Şanlıurfa'nın Karaali bölgesinde bulunan jeotermal seralarda topraksız tarım tekniğiyle domates üretimi yapan İbrahim Kılıç da bu yıl verimin güzel olduğunu dile getirdi.

Salgın döneminde de gerekli tedbirleri alarak üretime devam ettiklerini belirten Kılıç, "Ürettiğimiz domatesler hem yurt içinde hem de yurt dışında talep görüyor, bu durum da bizi memnun ediyor. Rusya'nın kotasını 50 bin ton daha yükseltmesi üreticiler açısından sevindirici bir durum." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eşber Ayaydın

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