Türkiye'den Bolivya'ya seyahat uyarısı

12.11.2019 09:08 | Son Güncelleme: 12.11.2019 09:08

Dışişleri Bakanlığı, Bolivya'da 20 Ekim'de düzenlenen başkanlık seçimlerinin ardından ülkenin bazı kentlerinde yer yer şiddet de içeren kitlesel eylemler nedeniyle Türk vatandaşlarına seyahat uyarısı yaptı.