Türkiye’den 10 sanatçı, 180 yıl sonra aynı rotada

09.12.2019 00:03 | Son Güncelleme: 09.12.2019 00:03

Pera Müzesi, bu kez izleyicileri batıdan doğuya, Kiklad Adaları'nın mavisinden Sina Dağı'nın eteklerindeki kumlara uzanan bir fotoğraf yolculuğuna çıkarıyor: Bir Yol Öyküsü: Fotoğrafın Ardında 180 Yıl.