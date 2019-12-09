Türkiye’den 10 sanatçı, 180 yıl sonra aynı rotada
Pera Müzesi, bu kez izleyicileri batıdan doğuya, Kiklad Adaları'nın mavisinden Sina Dağı'nın eteklerindeki kumlara uzanan bir fotoğraf yolculuğuna çıkarıyor: Bir Yol Öyküsü: Fotoğrafın Ardında 180 Yıl.
09.12.2019 00:03 | Son Güncelleme: 09.12.2019 00:03
Pera Müzesi, bu kez izleyicileri batıdan doğuya, Kiklad Adaları'nın mavisinden Sina Dağı'nın eteklerindeki kumlara uzanan bir fotoğraf yolculuğuna çıkarıyor: Bir Yol Öyküsü: Fotoğrafın Ardında 180 Yıl.
Kaynak: Dunya.com