Türkiye'deki Tarım Topraklarının Yüzde 59'u Erozyon Tehdidi Altında

Türkiye'deki tarım topraklarının yüzde 59'unun ağır erozyon tehdidi altında olduğunu vurgulayan İGSAŞ Genel Müdürü Turan Tok, "Bugün yanlış sulama ve bilinçsiz gübreleme nedeniyle Konya ve Iğdır ovaları çoraklaştı" dedi.