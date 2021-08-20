Türkiye'deki bilet fiyatları taraftarları isyan ettirdi
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Türkiye'deki bilet fiyatları taraftarları isyan ettirdi

Haberler.com - Haberler | Spor

Tribünlerin açıldığı sezonda ilk haftada maçlara giden taraftarların sayısı oldukça azdı. İlk hafta sadece 32 bin seyirci tribünlere geldi. Koronavirüs önemlerinin dışında artan bilet fiyatları da ilgiyi düşürdü. En düşük bilet fiyatının 125 TL olmasına futbolseverler isyan etti.

Ajansspor'un haberine göre; Süper Lig'in ilk haftasında seyircilerin maçlara az ilgi göstermesi artan fiyatlarla bağlantılı. Stattlarda yüzde 50 sınırı olması nedeniyle biletlere ilgi gösterilmedi. Aşı zorunluluğu da sporseverlerin geri adım atmasına neden oldu.

EN DÜŞÜK BİLET 125 TL

Bilet fiyatlarına sitem eden taraftarlar tribünlere gelmedi. 4 büyüklerde en düşük bilet fiyatı 125 TL olunca taraftarlar tepki gösterdi. Seyirciler fiyatın 90 TL civarında olması gerektiğini düşünüyor.

Türkiye'deki bilet fiyatları taraftarları isyan ettirdi

İşte ilk hafta Süper Lig maçlarındaki seyirci sayıları:

Adana Demirspor A.Ş. - Fenerbahçe A.Ş: 10.340

Altay - Kayserispor: 1.283

Atakaş Hatayspor - Kasımpaşa A.Ş: 1.644

Beşiktaş A.Ş. - Çaykur Rizespor A.Ş: 9.557

Demir Grup Sivasspor - İttifak Holding Konyaspor: 1.796

F.Tav Antalyaspor - Göztepe A.Ş: 1.146

Giresunspor - Galatasaray A.Ş: 3.713

M. Başakşehir FK - Alanyaspor: 290

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor - Trabzonspor A.Ş: 1.585

Vavacars Fatih Karagümrük - Gaziantep FK A.Ş: 204

Koronavirüs son durum ve son dakika koronavirüs haberleri. Koronavirüs tablosu, covid-19 vaka sayıları.

Türkiye'deki bilet fiyatları taraftarları isyan ettirdi
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Haber Yorumları (2)
ÇINAR SARAÇ: 55 TL verdim 2010 da Beşiktaş Fener maçına , en düşük biletti kale arkası , şimdi ise 125 TL neresi çok anlamadım aradan geçsin 11 sene , ne olacak 5 TL ye bilet mi istiyorsunuz
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FENERBAHÇE CUMHURİYETİ : Ölü soyucu olmuş hepsi
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500
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