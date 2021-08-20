Türkiye'deki bilet fiyatları taraftarları isyan ettirdi

Tribünlerin açıldığı sezonda ilk haftada maçlara giden taraftarların sayısı oldukça azdı. İlk hafta sadece 32 bin seyirci tribünlere geldi. Koronavirüs önemlerinin dışında artan bilet fiyatları da ilgiyi düşürdü. En düşük bilet fiyatının 125 TL olmasına futbolseverler isyan etti.