Türkiye'de yaygın olan iki marketin fiyatlarında yüzde 100'e varan fark bulunuyor

Sebze ve meyvede marketler arasındaki fiyat uçurumu ortaya çıktı. Türkiye'de yaygın 2 marketin fiyatları karşılaştırıldığında yüzde 100'e varan fark görünüyor. Bir markette 4.95 lira olan kereviz, diğer markette 9.89 liraya satılıyor.

Ülkemizde sebze-meyvede tarla ve market fiyatı arasındaki uçurum tüketiciyi bezdiriyor.

Tarlada 1 liraya satılan ürün, markette 4-5 kata varan farklarla satılabiliyor. Ancak tek sıkıntı bu değil. Marketler arasında da fiyat uçurumu da dikkat çekiyor. Türkiye'de yaygın 2 marketin fiyatları karşılaştırıldığında ortaya yüzde 100'ü bulan fiyat farkları ortaya çıkıyor.

KEREVİZ İLK SIRADA

Takvim'de yer alan habere göre, fiyat farkında başı kereviz çekiyor. Bir markette 4.95 liraya satılan 1 kilogram kereviz, diğer markette 9.89 liralık fiyat etiketiyle tüketiciye sunuluyor.

Karnabahar bir markette 3.95, diğerinde 6.95 liraya; ıspanak bir markette 4.95, diğerinde 8.45 liraya; golden elma bir markette 4.99, diğerinde 7.99 liraya; yerli muz bir markette 8.79, diğerinde 13.95 liraya satılıyor.

ONLINE YARIŞI

Pandemi sürecinde e-ticaret yaygınlaşırken, gıdada online market servisleri arasında büyük rekabet yaşanıyor. Pazara katılan firmalar artarken; tüketiciyi cezbetmeye yönelik kampanyalar da dikkat çekiyor.