Türkiye'de sosyal medya kullanım süresi, TV izleme süresini geçti
MOBİSAD Başkanı Mustafa Kemal Turnacı, nüfusun yüzde 98'inin cep telefonu sahibi olduğunu belirterek, "İnternete bağlantı süremiz 7 saat 9 dakika, sosyal medya kullanım süresi 2 saat 48 dakika, TV izleme süremiz 2 saat 44 dakika. Sosyal medya kullanımı, TV izleme süresini geçti" dedi.
03.03.2020 14:53 | Son Güncelleme: 03.03.2020 14:53
MOBİSAD Başkanı Mustafa Kemal Turnacı, nüfusun yüzde 98'inin cep telefonu sahibi olduğunu belirterek, "İnternete bağlantı süremiz 7 saat 9 dakika, sosyal medya kullanım süresi 2 saat 48 dakika, TV izleme süremiz 2 saat 44 dakika. Sosyal medya kullanımı, TV izleme süresini geçti" dedi.
Kaynak: Dunya.com