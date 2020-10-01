Türkiye'de ilk kez satışa çıkan TCL televizyonları GittiGidiyor'da

Türkiye'de ilk kez satışa çıkan TCL televizyonları GittiGidiyor'da satışa sunuldu.

Türkiye'de ilk kez satışa çıkan TCL televizyonları GittiGidiyor'da satışa sunuldu.

GittiGidiyor'un açıklamasına göre, birbirinden önemli markaları kullanıcılarıyla buluşturmaya devam eden e-ticaret sitesi, son olarak dünyanın lider televizyon üreticilerinden TCL markasının ürünlerini tüketicilere sunmaya başladı.

TCL, 3 yeni televizyon modelini GittiGidiyor'da kullanıcıların beğenisine sundu.

Bilkom güvencesiyle satışa sunulan Android Smart TV türündeki 3 modelden ikisi LED, biri QLED görüntü teknolojisine sahip. 4K Ultra HD çözünürlüğündeki televizyonların fiyatları 4 bin 899 ila 6 bin 799 TL arasında değişiyor.

2020 yılı ikinci çeyrek OMDIA raporuna göre, TCL markası, adetsel olarak dünyanın en büyük ikinci televizyon üreticisi konumunda yer alıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Aslanhan