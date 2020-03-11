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Eczacıbaşı Topluluğu, Borsa İstanbul, Türkiye, Sabah, Ekonomi, Güncel

Türkiye'de görülen ilk koronavirüs vakası, sağlık hisselerini uçurdu

Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının görülmesinin ardından bu sabah Borsa İstanbul'da işlem gören sağlık hisselerinde büyük yükseliş yaşandı.

11.03.2020 12:13 | Son Güncelleme: 11.03.2020 12:13
Türkiye'de görülen ilk koronavirüs vakası, sağlık hisselerini uçurdu

Dün gece saatlerinde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Türkiye'de ilk koronavirüs vakasını açıklaması bu sabah Borsa İstanbul'da işlem gören sağlık hisselerini uçurdu. Borsa İstanbul'da işlem gören sağlık hisseleri Borsa İstanbul'un en çok yükselenleri arasına girdi.

ECZACIBAŞI HİSSELERİ YÜZDE 16,22 YÜKSELDİ

Eczacıbaşı İlaç, Selçuk Ecza Deposu ve ilaç üreticisi Deva Holding ve Eczacıbaşı Yatırım hisselerinde artış yaşandı. Borsa İstanbul'da işlem gören Eczacıbaşı İlaç hisseleri yüzde 16,22, Selçuk Ecza Deposu yüzde 15,77, Eczacıbaşı Yatırım yüzde 14,36 ve Deva Holding hisseleri ise yüzde 13,99 yükselişle işlem görüyor.

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