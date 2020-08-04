Türkiye'de denizanası kaynaklı yaralanmalar artıyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Türkiye'de denizanası kaynaklı yaralanmalar artıyor

İstanbul Üniversitesi (İÜ) Su Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi ve Türk Deniz Araştırmaları Vakfı (TÜDAV) Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Nur Eda Topçu Eryalçın, son yıllarda Türkiye'deki denizlerde, denizanası sayısının artması nedeniyle denizanası kaynaklı yaralanmalarda artış olduğunu söyledi.

Türkiye'de denizanası kaynaklı yaralanmalar artıyor
04.08.2020 11:11 | Son Güncelleme: 04.08.2020 11:11

İstanbul Üniversitesi (İÜ) Su Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi ve Türk Deniz Araştırmaları Vakfı (TÜDAV) Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Nur Eda Topçu Eryalçın, son yıllarda Türkiye'deki denizlerde, denizanası sayısının artması nedeniyle denizanası kaynaklı yaralanmalarda artış olduğunu söyledi.

Doç. Dr. Eryalçın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, denizanalarının Türkiye'deki deniz kıyılarının tamamında görüldüğünü belirtti.

Türlerine göre denizanalarının görüldüğü yerlerin farklılık gösterdiğini belirten Eryalçın, "Karadeniz ve Marmara Denizi'nde genelde ay denizanası görülüyor. Ege ve Akdeniz kıyılarında ise daha farklı türlere rastlıyoruz. Özellikle son zamanlarda bizi endişelendiren ve bazıları zehirli olan türlere daha çok Akdeniz kıyılarında rastlıyoruz." dedi.

Eryalçın, son yıllarda Akdeniz ve Karadeniz'de denizanası sayısında yoğunluk olduğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Farklı denizanalarına da rastlama hızı arttı. Küresel iklim değişikliği nedeniyle Akdeniz'de yüzey suyu sıcaklıklarında artış var. Sıcaklık artışı özellikle yabancı tropik türlerin işine yarıyor. Bu durum Süveyş Kanalı'ndan gelen lesepsiyen dediğimiz denizanalarının artmasına avantaj sağlıyor. Dolayısıyla daha çok görmeye başladık egzotik yabancıları. Ayrıca çok eskiden beri devam eden besin ağında değişimler var. Bu da denizanalarının sayısını artırıyor. Dünyada aşırı avcılık var. Küçük balıkları denizden avladıkça aynı besini tüketen deniz analarına gün doğuyor. Küresel iklim değişikliğinden kaynaklı yüzey suyu artışıyla bu türleri daha çok görmeye başladık. Bu endişe verici bir durum. Çünkü bazıları çok yakıcı özelliğe sahip. Kıyıların yapılaşması ise denizanasının üremesinin artmasına neden oluyor. Denizanaları üremek için sert zeminlere ihtiyaç duyuyorlar. Kıyıları dolgu ve beton yaptıkça üreme alanları artıyor. İstanbul Boğazı'nda şu anda çok sayıda üreme yeri var. Bu neden Boğaz'da çok sayıda ay denizanası türünü görüyoruz."

"Balık ağlarına zarar veriyor"

Türkiye'deki her denizanası türünün yakıcı olmadığına değinen Eryalçın, ay denizanasının kişi alerjik değilse hiçbir yakıcı etkisi olmadığını söyledi.

Eryalçın, bazı türlerin oldukça yakıcı olduğunu belirterek, "Türkiye'de artık denizanalarını daha sık görmeye başlıyoruz. Son yıllarda Türkiye'deki denizlerde denizanası sayısının artması nedeniyle denizanası kaynaklı yaralanmalarda artış var." diye konuştu.

Denizanalarının varlığının halk sağlığı üzerindeki etkisine işaret eden Eryalçın, şunları söyledi:

"Bazı türler son derece yakıcı özelliklere sahip. Denizanasının sayısının çok olmasının turizm üzerinde de olumsuz bir etkisi var. Çünkü kimse denizanalarıyla dolu bir denize girmek istemez. Ayrıca balıkçılık üzerinde olumsuz etkisi var. Çok sayıda denizanası olduğunda balık ağlarına zarar veriyor. Bilim insanları bu durumu 'Balık dolu denizlerden denizanası dolu denizlere doğru gidiyoruz.' diye açıklıyor."

Denizanalarının kayıt altına alınması için site kuruldu

Doç. Dr. Nur Eda Topçu Eryalçın, TÜDAV'ın denizanalarını kayıt altına aldığını kaydederek, şu bilgileri paylaştı:

"Ulusal Denizanası ve Benzeri Türleri İzleme Programı kapsamında 'yayakarsa.org' sitesini kurduk. İnsanlar, buraya gördükleri denizanasının fotoğrafını yüklüyor. Bu, kişi için önemsiz olsa da bilim insanı için çok önemli. Çünkü bu canlıların henüz yaşam döngüleri ve dağılımlarıyla ilgili çok eksik bilgiler var. Bu bilgilerin tamamlanmasında her ihbar katkı sağlayabilir. Bunun için herkes bu çalışmaya katkı sağlarsa deniz bilimleri çalışmaları için çok faydalı olur. Yeni türler de ülkemize gelmiş olabilir. Yeni kayıtlar açısından bu bildirimler son derece önemli."

"Denizanasının temas ettiği bölgeye çıplak elle asla dokunmamalı"

TÜDAV Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Selin Gamze Sümen ise bazı denizanası türlerinin zararlı olduğunu ve insanların temas halinde sağlık sorunlarıyla karşılaşabildiğini anlattı.

Denizanasıyla temasta genelde deride yanığa benzer yaraların ortaya çıktığını aktaran Sümen, "Zehirli denizanalarıyla temasta insanların teninde ağrı, yanma, kaşıntılı, su toplaması ile seyreden yaralar oluşabilir. Temasla ortaya çıkan yaralanmalar bazen hafif yakınmalar, bazen de ağır belirtilerle seyredebilir. Çocuklar, yaşlılar ve alerjiye yatkınlığı olanlar daha çok etkilenerek, daha şiddetli klinik tablo görülebilir." diye konuştu.

Sümen, denizanalarıyla temasın ardından yapılması gerekenleri şöyle açıkladı:

"Duşa girilmesi, amonyak sürülmesi, buzlu su uygulaması, çeşme suyuyla yıkanılması gibi uygulamalar, yanlış uygulamalardır. Yüzerken vücudumuzda deride acı, yanma, batma ve ağrı hissedilirse, kızarık döküntüler gelişirse bu denizanasıyla temas etme olasılığının yüksek olduğunu gösterir. Denizanasının temas ettiği bölgeye çıplak elle asla dokunmamalı ve kaşıma, havlu ve bezle ovuşturmadan kesinlikle kaçınılmalıdır. Temas eden cilt bol deniz suyuyla yıkanmalıdır. Denizanasının uzantıları varsa bunları cımbız yardımıyla uzaklaştırmalıyız. 10-15 dakika bol sirke ile yıkamalı veya sirke ile ıslatılmış bez yara yeri üzerinde bekletilmelidir. Ardından tıraş köpüğü uygulanarak 2-3 dakika bekletildikten sonra kredi kartı veya bıçak sırtının keskin olmayan kenarıyla köpük uzaklaştırılmalıdır. Sirke ve tıraş köpüğü uygulaması 2-3 defa ardışık tekrarlanabilir. Bu uygulama denizanasının zehirli kapsüllerinin uzaklaştırılmasını sağlayarak, özellikle ağrı ve yanmanın hızla şiddetini azaltacaktır."

Sağlık kuruluşunda önerilecek lokal steroidli ve antihistaminik içeren kremlerin uygulanabileceğini belirten Sümen, "Denizanası vücudumuza değdiğinde asla 'Hafif bir yaralanma.' dememeli, bir sağlık kuruluşuna giderek o yara yerinin takibi konusunda yardım alınmalıdır. Denizanasıyla temasın ardından nefes darlığı, baş dönmesi, bulantı, kusma, tansiyon düşüklüğü, vücutta yaygın kızarıklık ve şişlik gibi ciddi alerjik reaksiyon belirtileri görülürse hemen hastaneye başvurulmalıdır. Denizanasının göze teması halinde ise bol deniz suyuyla yıkadıktan sonra, bol serum fizyolojik uygulanarak göz kliniğine gitmekte fayda var." ifadesini kullandı.

"Cankurtaranlara ilk müdahale eğitimi verilmeli"

Sümen, denizanalarının yoğun olduğu ve özellikle zehirli türlerinin bulunduğu yerlerde denize girilmemesi gerektiğini vurguladı.

Uyarı tabelalarıyla deniz kenarında vatandaşların bilgilendirilebileceğini dile getiren Sümen, "Cankurtaranlara da denizanası ile yaralanmalarda ilk müdahale eğitimi vermeliyiz. Denizanasının canlısı veya ölüsü de olsa deniz ve kıyıda ne olursa olsun dokunmamalıyız." diye konuştu.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Firmalar tek tek açıklamaya başladı! İşte merakla beklenen sıfır otomobil fiyatları Ekonomi
Firmalar tek tek açıklamaya başladı! İşte merakla beklenen sıfır otomobil fiyatları
Doğuma koşan veterinere üçüz buzağı sürprizi 3. Sayfa
Doğuma koşan veterinere üçüz buzağı sürprizi
Yüksek ateş şikayetiyle hastaneye götürülen gelinin koronavirüs testi pozitif çıktı Güncel
Yüksek ateş şikayetiyle hastaneye götürülen gelinin koronavirüs testi pozitif çıktı
ABD'li giyim devi Tailored Brands iflas erteleme başvurusunda bulundu Ekonomi
ABD'li giyim devi Tailored Brands iflas erteleme başvurusunda bulundu
Bodrum katta çıkan yangında 1 yaşındaki bebeği ölen babanın feryadı yürek dağladı Güncel
Bodrum katta çıkan yangında 1 yaşındaki bebeği ölen babanın feryadı yürek dağladı
Korkutan görüntü! Irak'ta tonlarca balık telef oldu Dünya
Korkutan görüntü! Irak'ta tonlarca balık telef oldu
Ürküten araştırma! Koronavirüs tedavisi görenlerin yarıdan fazlası psikiyatrik rahatsızlık yaşıyor
Ürküten araştırma! Koronavirüs tedavisi görenlerin yarıdan fazlası psikiyatrik rahatsızlık yaşıyor
Havale ücreti kurnazlığı! Tüketici derneği başkanı bankaların foyasını ortaya çıkardı
Havale ücreti kurnazlığı! Tüketici derneği başkanı bankaların foyasını ortaya çıkardı
Ünlü sunucu, oğlunun gözü önünde kendisine tecavüz etmeye çalışan kişinin şiddetine maruz kaldı
Ünlü sunucu, oğlunun gözü önünde kendisine tecavüz etmeye çalışan kişinin şiddetine maruz kaldı
Mehmet Ceyhan herkesin merak ettiği soruyu yanıtladı: Okulların açılması için acele mi edildi?
Mehmet Ceyhan herkesin merak ettiği soruyu yanıtladı: Okulların açılması için acele mi edildi?
FETÖ'nün sırları ortaya döküldü! Hakan Şükür'ün kaprisleri örgüt üyelerini canından bezdirdi
FETÖ'nün sırları ortaya döküldü! Hakan Şükür'ün kaprisleri örgüt üyelerini canından bezdirdi
Bayram tatili sonrası altının gram fiyatı 441 liradan işlem görüyor
Bayram tatili sonrası altının gram fiyatı 441 liradan işlem görüyor
Ünlü anketçi telefonla bağlanınca CNN Türk canlı yayınında ortalık karıştı
Ünlü anketçi telefonla bağlanınca CNN Türk canlı yayınında ortalık karıştı
Teslim olan örgüt üyeleri PKK'nın karanlık yüzünü bir kez daha ortaya serdi: Yemek yok, işkence ve istismar çok
Teslim olan örgüt üyeleri PKK'nın karanlık yüzünü bir kez daha ortaya serdi: Yemek yok, işkence ve istismar çok
Çiftlik Bank vurgununda şoke eden ifade: Tosuncuk paraları uyuşturucu üretmek için harcamış
Çiftlik Bank vurgununda şoke eden ifade: Tosuncuk paraları uyuşturucu üretmek için harcamış
Koronavirüse genç bir doktorumuzu daha kurban verdik
Koronavirüse genç bir doktorumuzu daha kurban verdik
İtalya'da 43 kişiye mezar olan köprü 2 yılın ardından yeniden açılıyor
İtalya'da 43 kişiye mezar olan köprü 2 yılın ardından yeniden açılıyor
Mert Hakan'ın 10 milyon TL imza parası aldığının iddia edilmesi, F.Bahçe'nin transfer hamlelerini zora soktu
Mert Hakan'ın 10 milyon TL imza parası aldığının iddia edilmesi, F.Bahçe'nin transfer hamlelerini zora soktu
Son dakika: Temmuzda enflasyon aylık %0,58, yıllık %11,76 arttı
Son dakika: Temmuzda enflasyon aylık %0,58, yıllık %11,76 arttı
Taksim'in ortasında saç saça baş başa kadın kavgası! O anlar kamerada
Taksim'in ortasında saç saça baş başa kadın kavgası! O anlar kamerada
Kasımpaşa, 3 büyüklerin peşine düştüğü Bernard Mensah ile anlaşma sağladı
Kasımpaşa, 3 büyüklerin peşine düştüğü Bernard Mensah ile anlaşma sağladı
Yeşim Salkım'a küfür eden Murat Övüç, resti çekti: Kellem de gitse doğruları söyleyeceğim, korkum yok
Yeşim Salkım'a küfür eden Murat Övüç, resti çekti: Kellem de gitse doğruları söyleyeceğim, korkum yok
Taksilere puan sistemi geliyor! Müşteriler, şoförlere not verecek
Taksilere puan sistemi geliyor! Müşteriler, şoförlere not verecek
Şehit Esma Çevik'in babasının 'Katil yakalansın' duası kabul oldu
Şehit Esma Çevik'in babasının "Katil yakalansın" duası kabul oldu
Ambulansa alınmayan genç adam acil servisi birbirine kattı, 'Dikkat çekmek için yaptım' dedi
Ambulansa alınmayan genç adam acil servisi birbirine kattı, "Dikkat çekmek için yaptım" dedi
İç çamaşır giymeden tenis oynayan Irina Moroziuk, sosyal medyaya damga vurdu
İç çamaşır giymeden tenis oynayan Irina Moroziuk, sosyal medyaya damga vurdu
Yıldız Asyalı'dan, ayrıldığı sevgilisi Kerem Saka'ya gönderme: İyi oyuncu, başarılarının devamını dilerim
Yıldız Asyalı'dan, ayrıldığı sevgilisi Kerem Saka'ya gönderme: İyi oyuncu, başarılarının devamını dilerim
Model Daria Kyryliuk'un şiddet gördüğü olaylı gecenin görüntüleri ortaya çıktı
Model Daria Kyryliuk'un şiddet gördüğü olaylı gecenin görüntüleri ortaya çıktı
Tuğba Ekinci, cesur kalça pozunu paylaşarak yeni şarkısının müjdesini verdi
Tuğba Ekinci, cesur kalça pozunu paylaşarak yeni şarkısının müjdesini verdi
Besiciye bayram sürprizi! Aydın'da bir inek beşiz buzağı doğurdu
Besiciye bayram sürprizi! Aydın'da bir inek beşiz buzağı doğurdu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Yaşar Güler Meral Akşener Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Coşkun Sabah İzzet Yıldızhan Mehmet Ali Erbil İbrahim Tatlıses
Spor Okan Buruk Nihat Özdemir Ahmet Nur Çebi Emre Belözoğlu Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Çeşme İzmir Bakan Bayram
Şu an buradasınız: Türkiye'de denizanası kaynaklı yaralanmalar artıyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.8.2020 11:14:30. #1.15#
title