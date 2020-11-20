Türkiye'de 8.299 TL'den satışa çıkan PlayStation 5, ilk günden tükendi
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Türkiye'de 8.299 TL'den satışa çıkan PlayStation 5, ilk günden tükendi

20.11.2020 13:39 | Son Güncelleme: 20.11.2020 13:46

12 Kasım'da ABD, Japonya, Kanada, Meksika, Avustralya, Yeni Zelanda ve Güney Kore'de satışa çıkan PlayStation 5, dün Türkiye'de 8 bin 299 liradan satışa sunuldu. Oyun konsolu yüksek fiyatına rağmen ülkemizde satışa çıktığı ilk gün tükendi.

Japonya merkezli teknoloji şirketi Sony tarafından ilk olarak 1994 yılının sonlarında piyasaya sürülen PlayStation ailesinin son üyesi PlayStation 5 (PS5) dün Türkiye'de satışa sunuldu.

TÜRKİYE FİYATI 8 BİN 299 TL

PlayStation Türkiye'nin resmi Twitter hesabı üzerinden yayınladığı mesaja göre, PS5 Türkiye'de 8 bin 299 TL fiyat etiketi ile satılacak. Geçen haftalarda şirketten yapılan açıklamaya göre, yurt dışında PlayStation 5 Digital Edition 399.99 dolar/euro, PlayStation 5 ise 499.99 dolar/euro fiyat etiketi ile raflardaki yerini alacak.

SATIŞA ÇIKTIĞI İLK GÜN TÜKENDİ

Dün Türkiye'de satışa sunulan PS5, yoğun talep gördü. Yeni oyun konsolu yüksek fiyatına rağmen ülkemizde satışa çıktığı ilk gün tükendi. Bu durumu fırsata çeviren karaborsacılar ise oyun konsolunu 15 bin TL'den satışa sunmaya başladı. PS5'lerin yeniden ne zaman stoklarda olacağına dair ise henüz bir bilgi paylaşılmadı.

Türkiye'de 8.299 TL'den satışa çıkan PlayStation 5, ilk günden tükendi
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