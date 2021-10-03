Türkiye'de 200'e yakın şubesi olan kuruyemiş devi Maksul Gıda konkordato istedi

Bakırköy 2. Asliye Ticaret Mahkemesi'nde 27 Eylül günü açılan dava dosyasında yer alan bilgilere göre, şirketin mali sıkıntıya düşmesinin bir dizi nedenin olduğu kaydedildi.

FİNANSAL PLANLAMADA HATALAR ZİNCİRİ

Hürriyet'in haberine göre kurlar ve ürün hammadde fiyatlarındaki artış, finansal planlamada yapılan hatalar ile pandemi süreci, şirketin mali sıkıntıya düşmesinde olumsuz bir etkiye yol açtı.

202 MİLYON TL BORÇ

Dava dosyasına göre şirketin borcu 202 milyon TL seviyesinde. Borca batık olmadığı belirtilen Maksul Gıda adına sunulan dilekçede, var olan borçların belirli bir süre içinde ödenebileceği kaydedildi. Mahkemeye sunulan dilekçeye göre, ilk borç ödemesinin Eylül 2023 yılında yapılabileceği kaydedildi. Yapılan başvuru sonrası mahkeme, üç aylık geçici mühlet verdi.

HACİZLERE KARŞI KORUMAYA ALINDI

Bu kararla birlikte şirket hacizlere karşı korumaya alındı. Mahkeme, SMM Nermin Arıcı, SMM Türkan Yılmaz ile Müjgan Tunç Yücel'i ise Konkordato komiseri olarak görevlendirdi.

ŞİRKETİN SAHİBİ HAKAN ŞENOL

İstanbul Ticaret Odası kayıtlarına göre Maksul Gıda Nisan 2017'de kuruldu. Şirketin sermayesi 15 milyon TL. Hakan Şenol'ın tek hissedar olduğu şirket, kısa süre içinde önemli bir büyüme ivmesi yakaladı.

Maksul Gıda, Kuruyemiş ve bakliyat ürünlerinin satışında mağazalaşma konseptinin gelişmesine ön ayak olan iki firmadan biri konumda. Konu ile ilgili görüşlerini almak üzere aradığımız şirket yetkilisi ve avukatından ise dönüş olmadı.

Haberler.com - Ekonomi Haberleri