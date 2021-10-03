Türkiye'de 200'e yakın şubesi olan kuruyemiş devi Maksul Gıda konkordato istedi - Haberler Ekonomi
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Türkiye'de 200'e yakın şubesi olan kuruyemiş devi Maksul Gıda konkordato istedi

Haberler.com / Erdem Aksoy - Haberler | Ekonomi

Türkiye genelinde 200'e yakın şubesi olan kuruyemiş, bakliyat, baharat gibi ürünlerin satışını yapan Maksul Gıda, konkordato istedi. Dev şirketin mali sıkıntıya düşmesine sebep olarak kurlar, ürün hammadde fiyatlarındaki artış, pandemi süreci ve finansal planlamada yapılan hatalar gösterildi. Borca batık olmadığı belirtilen Maksul Gıda'nın toplam borcunun 202 milyon TL seviyesinde olduğu ve ilk borç ödemesini Eylül 2023'te yapacağı kaydedildi.

Bakırköy 2. Asliye Ticaret Mahkemesi'nde 27 Eylül günü açılan dava dosyasında yer alan bilgilere göre, şirketin mali sıkıntıya düşmesinin bir dizi nedenin olduğu kaydedildi.

Hürriyet'in haberine göre kurlar ve ürün hammadde fiyatlarındaki artış, finansal planlamada yapılan hatalar ile pandemi süreci, şirketin mali sıkıntıya düşmesinde olumsuz bir etkiye yol açtı.

Dava dosyasına göre şirketin borcu 202 milyon TL seviyesinde. Borca batık olmadığı belirtilen Maksul Gıda adına sunulan dilekçede, var olan borçların belirli bir süre içinde ödenebileceği kaydedildi. Mahkemeye sunulan dilekçeye göre, ilk borç ödemesinin Eylül 2023 yılında yapılabileceği kaydedildi. Yapılan başvuru sonrası mahkeme, üç aylık geçici mühlet verdi.

Bu kararla birlikte şirket hacizlere karşı korumaya alındı. Mahkeme, SMM Nermin Arıcı, SMM Türkan Yılmaz ile Müjgan Tunç Yücel'i ise Konkordato komiseri olarak görevlendirdi.

İstanbul Ticaret Odası kayıtlarına göre Maksul Gıda Nisan 2017'de kuruldu. Şirketin sermayesi 15 milyon TL. Hakan Şenol'ın tek hissedar olduğu şirket, kısa süre içinde önemli bir büyüme ivmesi yakaladı.

Maksul Gıda, Kuruyemiş ve bakliyat ürünlerinin satışında mağazalaşma konseptinin gelişmesine ön ayak olan iki firmadan biri konumda. Konu ile ilgili görüşlerini almak üzere aradığımız şirket yetkilisi ve avukatından ise dönüş olmadı.

Türkiye'de 200'e yakın şubesi olan kuruyemiş devi Maksul Gıda konkordato istedi
Haberler.com - Ekonomi Haberleri
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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