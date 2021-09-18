Türkiye, Davis Cup'ta ilk güne iki galibiyetle başladı - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Türkiye, Davis Cup'ta ilk güne iki galibiyetle başladı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor
Türkiye, Davis Cup'ta ilk güne iki galibiyetle başladı

Enka Spor Kulübü'nün ev sahipliğinde gerçekleşen Davis Cup Dünya Grubu 2 Türkiye - Letonya serisinin ilk gününde A Milli Erkek Takımı, iki maçını da kazandı ve ikinci gün öncesinde avantaj elde etti.

Enka Spor Kulübü'nün ev sahipliğinde gerçekleşen Davis Cup Dünya Grubu 2 Türkiye - Letonya serisinin ilk gününde A Milli Erkek Takımı, iki maçını da kazandı ve ikinci gün öncesinde avantaj elde etti.

Serinin ilk maçında dünya 671 numarası 22 yaşındaki Robert Strombachs ile karşılaşan Altuğ Çelikbilek, 2 saat 4 dakikada 6 ace kaydettiği maçı 7-6, 6-4 kazanarak millileri Letonya karşısında 1-0 öne geçirdi. İlk günün ikinci eşleşmesinde Cem İlkel ve eski dünya 10 numarası Ernests Gulbis karşı karşıya geldi. İlk servislerinden yüzde 85 ile puan çıkaran Cem İlkel, ilk seti 6-4 ile hanesine yazdırdı. İkinci sete servis kırarak başlayan İlkel karşısında Gulbis yalnızca 11 puan alabildi. İkinci seti de 6-1 kazanan İlkel, Türkiye'yi seride 2-0 öne taşıdı.Karşılaşmalar yarın saat 11.00'de çiftler maçıyla başlayacak. Milli takımın Letonya karşısında bir galibiyet daha alması, seriyi kazanmasına yeterli olacak. Türkiye - Letonya serisinin kazananı Dünya Grubu 1 Play-Off'larına yükselmeye hak kazanacak.


Türkiye, Davis Cup'ta ilk güne iki galibiyetle başladı

Türkiye, Davis Cup'ta ilk güne iki galibiyetle başladı

Türkiye, Davis Cup'ta ilk güne iki galibiyetle başladı

Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri
Son Dakika: Almanya, A Milli Takımımız'la görüşen Stefan Kuntz'u serbest bıraktı

Son Dakika: Almanya, A Milli Takımımız'la görüşen Stefan Kuntz'u serbest bıraktı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Şentop Vahap Seçer Ekrem İmamoğlu Şans Oyunları
Magazin
Spor Eser Yenenler
Tüm Haberler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Vahap Seçer Namaz Vakitleri
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Türkiye, Davis Cup'ta ilk güne iki galibiyetle başladı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.09.2021 17:13:31. #1.11#