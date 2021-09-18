Türkiye, Davis Cup'ta ilk güne iki galibiyetle başladı

Enka Spor Kulübü'nün ev sahipliğinde gerçekleşen Davis Cup Dünya Grubu 2 Türkiye - Letonya serisinin ilk gününde A Milli Erkek Takımı, iki maçını da kazandı ve ikinci gün öncesinde avantaj elde etti.

Serinin ilk maçında dünya 671 numarası 22 yaşındaki Robert Strombachs ile karşılaşan Altuğ Çelikbilek, 2 saat 4 dakikada 6 ace kaydettiği maçı 7-6, 6-4 kazanarak millileri Letonya karşısında 1-0 öne geçirdi. İlk günün ikinci eşleşmesinde Cem İlkel ve eski dünya 10 numarası Ernests Gulbis karşı karşıya geldi. İlk servislerinden yüzde 85 ile puan çıkaran Cem İlkel, ilk seti 6-4 ile hanesine yazdırdı. İkinci sete servis kırarak başlayan İlkel karşısında Gulbis yalnızca 11 puan alabildi. İkinci seti de 6-1 kazanan İlkel, Türkiye'yi seride 2-0 öne taşıdı.Karşılaşmalar yarın saat 11.00'de çiftler maçıyla başlayacak. Milli takımın Letonya karşısında bir galibiyet daha alması, seriyi kazanmasına yeterli olacak. Türkiye - Letonya serisinin kazananı Dünya Grubu 1 Play-Off'larına yükselmeye hak kazanacak.