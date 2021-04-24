SPOR Türkiye Dağ Koşusu Şampiyonası, Alanya'da düzenlendi

Türkiye Dağ Koşusu Şampiyonası, Alanya'da düzenlendiTürkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Çintimar: Avrupa'nın en iyi milli takımlarından birine sahibizBurcu MUTLU / ALANYA,(DHA)- Antalya'nın Alanya ilçesinde Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) tarafından düzenlenen Türkiye Dağ Koşusu Şampiyonası...

Türkiye Dağ Koşusu Şampiyonası, Alanya'da düzenlendi

Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Çintimar: Avrupa'nın en iyi milli takımlarından birine sahibiz

Burcu MUTLU/ ALANYA,(DHA)- Antalya'nın Alanya ilçesinde Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) tarafından düzenlenen Türkiye Dağ Koşusu Şampiyonası ve Romanya'da yapılacak Dağ Koşuları Balkan Şampiyonası Milli Takım seçmelerinde, 20 yaş altı ve büyükler kategorilerinde yaklaşık 300 atlet için koştu.

Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından Alanya'da hem Türkiye Dağ Koşusu Şampiyonası hem de 15 Mayıs'ta Romanya'da yapılacak Dağ Koşuları Balkan Şampiyonası için milli takım seçmeleri yapıldı. Alanya'daki yarışta ilk 4'e giren sporcular milli takıma seçilirken, bu yarışmalarda atletler 20 yaş altı kategoride 5,5 kilometre, büyüklerde ise 10 kilometrelik parkurda yarıştı. Organizasyonda büyük erkelerde Kenan Sarı birinci, Ramazan Sönmez ikinci, Rıdvan Taş ise üçüncü oldu. Büyük kadınlarda Rahime Tekin birinci, Gizem Nur Keskin ikinci, Berfin Barışer üçüncü oldu. 20 yaş altı kategorisi erkeklerde ise birinciliği Mehmet Vefa elde ederken, ikinciliği Oğuz Güven, üçüncülüğü ise Emre Kara aldı. Kadınlarda da Fadime Ayazma birinci, Tuğçe Özkan ikinci Şeydanur Acar da üçüncü oldu.

FATİH ÇİNTİMAR: AVRUPA'NIN EN İYİ MİLLİ TAKIMLARINDAN BİRİNE SAHİBİZ

Türkiye'nin, Avrupa'nın en iyi milli takımlarından birine sahip olduğunu dile getiren Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, "Türkiye Dağ Koşusu Şampiyonası'nı aynı zamanda Balkan ve Avrupa milli takım seçme yarışları olarak aynı zamanda yaptık. Buradaki ilk dörde giren sporcularımız önce Balkan ardından da Avrupa Şampiyonası'nda ülkemizi temsil edecek. Bu branşta Avrupa'nın en iyi milli takımlarından birine sahibiz. Son yıllarda yapılan yarışlarda kürsüde yerimizi aldık. Dünya Şampiyonası'nda da Avrupa Şampiyonası'nda da zaten Balkan Şampiyonası'nda çok fazla rakibiz olmuyor ama sonuçta bir yarış" dedi.

"BU TİP ORGANİZASYONLARDA EN ÖNEMLİSİ SPORCULARIN TÜM COĞRAFYALARI GÖRMELERİ"

Alanya'daki parkuru çok beğendiklerini de ifade eden Çintimar, "Buradaki parkur çok hoşumuza gitti. Buraya 300 yakın çocuğumuz katıldı. Çocuklarımızın yüzde 90- 95'i İç Anadolu, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu ve İstanbul bölgesinden gelen sporcularımız. Konuştuğumuz sporcuların hemen hemen hepsi Alanya'mızı, Antalya'mızı görmemişti. Bu tip organizasyonların en önemlisi sporcularımızın buraları gelip görebilmeleri. Buradaki huzuru ve güzelliği görmeleri ve hissetmeleri. Ülkemizin coğrafyasını tanıyabilmeleri. Bunun için de bölgeye bu yarışları verdik. Burada da Alanyaspor başkanımız ve aynı zamanda federasyonumuz yönetim kurulu üyesi başkan vekilimiz Hasan Çavuşoğlu, il ve ilçe müdürlüğümüz ile Alanya Kaymakamlığı ve belediyesinin katkılarıyla önümüzdeki günlerde bir Balkan Şampiyonası, Avrupa Şampiyonası organize etmek istiyoruz. Tarih, deniz ve doğayla iç içe bu güzellikle içerisinde insanlar koşarken hem yorulmuyor hem de ülkemizin güzelliklerini Avrupa ve Balkan Şampiyonası'nda göstermek istiyoruz" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı