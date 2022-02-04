Türkiye Büyükler Karate Şampiyonası'nda ikinci gün müsabakaları tamamlandı - Haberler
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Türkiye Büyükler Karate Şampiyonası'nda ikinci gün müsabakaları tamamlandı

AA, İbrahim Aktaş - Güncel
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Kocaeli'de düzenlenen Türkiye Büyükler Karate Şampiyonası'nın ikinci gününde 4 kategoride madalyalar sahiplerini buldu.

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de düzenlenen Türkiye Büyükler Karate Şampiyonası'nın ikinci gününde 4 kategoride madalyalar sahiplerini buldu.

Türkiye Karate Federasyonu ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde İzmit'teki Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda 40 ilden 520 sporcunun katılımıyla düzenlenen organizasyonda ikinci gün müsabakaları tamamlandı.

Şampiyonanın ikinci gününde dereceye giren sporcular şöyle:

Erkekler kumite 67 kilo

1- Ekrem Altuner Yılmaz

2- Burak Uygur

3 - Muratcan Deniz

3 - Yusuf Can Tatar

Erkekler kumite 60 kilo

1- Eray Şamdan

2- Burak Özdemir

3- Berkay Bayhan

3- Mehmet Yusuf Boy

Kadınlar kumite +68 kilo

1- Fatma Uygur

2- Rabia Şentürk

3- Zeina Hesham Gaballa

3- Sude Nemli

Kadınlar kumite 61 kilo

1- Gülbahar Gözütok

2- İrem Durmaz

3- Fatma Naz Yenen

3- Çağla Eser

Türkiye Büyükler Karate Şampiyonası'nda ikinci gün müsabakaları tamamlandı

Türkiye Büyükler Karate Şampiyonası'nda ikinci gün müsabakaları tamamlandı

Türkiye Büyükler Karate Şampiyonası'nda ikinci gün müsabakaları tamamlandı

AA / İbrahim Aktaş - Güncel

Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli, Türkiye, Spor, Güncel, Haber

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