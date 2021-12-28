Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Gözgeç, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Haberler Spor
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Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Gözgeç, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Gözgeç, AA'nın
AA / Muhammed Boztepe - Haberler | Spor

Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Gözgeç, AA foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Spor kategorisinde Ali Atmaca'nın "Şampiyon Mete Gazoz" başlıklı fotoğrafını seçen Gözgeç, yaşam kategorisinde ise Kars'ta bir grup gönüllünün Kurban Bayramı'nda çocuklara oyuncak dağıtımı sırasında aralarına karışarak oyuncak isteyen 75 yaşındaki Nadime ninenin, kendisine hediye edilen oyuncak ayıya sarılarak sevinç gözyaşı dökmesinin yer aldığı "Mutluluk gözyaşları" fotoğrafını oyladı.

Gözgeç, haber kategorisinde ise Gazze Şeridi'nin Beyt Hanun kentindeki evlerine dönen Filistinlilerin, İsrail'in saldırıları nedeniyle harabeye dönmüş evlerde zor şartlar altında yaşamlarını sürdürdüğü anların yer aldığı "Harabeler arasında yaşam" fotoğrafı beğendi.

Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Gözgeç, AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı

AA / Muhammed Boztepe - Spor Haberleri

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