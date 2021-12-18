Türkiye Basketbol Ligi: Kocaeli BŞB Kağıtspor: 73 Konyaspor Basketbol: 82 - Haberler Spor
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Türkiye Basketbol Ligi: Kocaeli BŞB Kağıtspor: 73 Konyaspor Basketbol: 82

Türkiye Basketbol Ligi: Kocaeli BŞB Kağıtspor: 73 Konyaspor Basketbol: 82
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Türkiye Basketbol Ligi 12. hafta karşılaşmasında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor evinde ağırladığı zirvenin ortağı Konyaspor Basketbol'a 73-82 mağlup oldu.

KOCAELİ (İHA) - Türkiye Basketbol Ligi 12. hafta karşılaşmasında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor evinde ağırladığı zirvenin ortağı Konyaspor Basketbol'a 73-82 mağlup oldu.

Salon: Şehit Polis Recep Topaloğlu

Hakemler: Aydın Karaçam xxx, Süleyman Dağder Dağlı xx, Dorukhan Kalyoncu xx

KBB Kağıtspor: Jvon Joseph Mc Cormick xx 11, Faik Can Nurkan x 2, Cihan Amasyalı xxx 14, Sertay Gürsu x, Mert Ulutaş x 4, Brady William Skeens xx 13, Mehmet Oğuzhan Kızıl xx 6, Eren Beyaz x, Sertan İbrahim Sarı xxx 17, Hakan Şanlı x 6

Başantrenör: Ahmet Murat Yolcu

Beysu Konyaspor Basketbol: Can Özcan xx 7, Mert Konuk x 2, Matthew Garnell Morgan xxx 22, Mehmet Özdoğan x, Hazer Avcı xx 9, Azizcan Özdemir x 4, Umut Geçen xx 9, Tayfun Erülkü xxx 20, Abdoulaye Gueye xxx 9

Başantrenör: Okan Çevik

1. Periyot: 22-22 (beraberlik)

Devre: 44-34 (Kocaeli BŞB Kağıtspor lehine)

3. Periyot: 55-58 (Beysu Konyaspor Basketbol lehine) - KOCAELİ

Türkiye Basketbol Ligi: Kocaeli BŞB Kağıtspor: 73 Konyaspor Basketbol: 82

Türkiye Basketbol Ligi: Kocaeli BŞB Kağıtspor: 73 Konyaspor Basketbol: 82

Türkiye Basketbol Ligi: Kocaeli BŞB Kağıtspor: 73 Konyaspor Basketbol: 82

Türkiye Basketbol Ligi: Kocaeli BŞB Kağıtspor: 73 Konyaspor Basketbol: 82

Türkiye Basketbol Ligi: Kocaeli BŞB Kağıtspor: 73 Konyaspor Basketbol: 82

Türkiye Basketbol Ligi: Kocaeli BŞB Kağıtspor: 73 Konyaspor Basketbol: 82

Türkiye Basketbol Ligi: Kocaeli BŞB Kağıtspor: 73 Konyaspor Basketbol: 82

Türkiye Basketbol Ligi: Kocaeli BŞB Kağıtspor: 73 Konyaspor Basketbol: 82

Türkiye Basketbol Ligi: Kocaeli BŞB Kağıtspor: 73 Konyaspor Basketbol: 82

Türkiye Basketbol Ligi: Kocaeli BŞB Kağıtspor: 73 Konyaspor Basketbol: 82

Türkiye Basketbol Ligi: Kocaeli BŞB Kağıtspor: 73 Konyaspor Basketbol: 82

Türkiye Basketbol Ligi: Kocaeli BŞB Kağıtspor: 73 Konyaspor Basketbol: 82

Türkiye Basketbol Ligi: Kocaeli BŞB Kağıtspor: 73 Konyaspor Basketbol: 82

Türkiye Basketbol Ligi: Kocaeli BŞB Kağıtspor: 73 Konyaspor Basketbol: 82

Türkiye Basketbol Ligi: Kocaeli BŞB Kağıtspor: 73 Konyaspor Basketbol: 82

Türkiye Basketbol Ligi: Kocaeli BŞB Kağıtspor: 73 Konyaspor Basketbol: 82

Türkiye Basketbol Ligi: Kocaeli BŞB Kağıtspor: 73 Konyaspor Basketbol: 82

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

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