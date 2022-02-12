Türkiye Barolar Birliği, elektriğe yapılan zamların iptali için dava açtı - Haberler
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Türkiye Barolar Birliği, elektriğe yapılan zamların iptali için dava açtı

Haberler.com, Mesut Şahin - Ekonomi
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Türkiye Barolar Birliği, hem vatandaşın hem de esnafın belini büken yüksek elektrik zamlarının iptali için dava açtı. Barolar Birliği'nden yapılan açıklamada, "Elektriğin tüketicilere yeterli, kaliteli, sürekli, çevreye uyumlu şekilde ve düşük maliyetli verilmesi gerekmektedir. Bu durum, sosyal hukuk devletinin de gereğidir. Anayasa'ya, mevzuata, evrensel tüketici haklarına, kamu yararına ve sosyal devlet anlayışına tamamen aykırı, fahiş elektrik zamları için iptal davası açılmıştır" denildi.

Elektrik faturalarındaki artış gündemden bir türlü düşmek bilmiyor. 2022 ile birlikte geçilen kademeli tarifenin aşılması sonucu fatura bedelleri 2 katına çıkıyor. Düşük kademeli tarifede tüketim sınırı ilk olarak günlük 5 kilovat olarak belirlenirken, gelen tepkiler üzerine günlük 7 kilovata çıkarıldı. Bu da faturalarda 40-50 TL'lik bir düşüşe neden oldu. Ancak hala faturaların yüksek olmasından dolayı şikayetler bitmiş değil. Özellikle esnaf gibi ticarethane statüsünde kullananların faturaları bir hayli kabardı.

Elektrik faturası tartışmalarına Türkiye Barolar Birliği (TBB) de katıldı. TBB, vatandaş ve esnafın belini büken elektrik zammının geri alınması için iptal davası açtı.

TBB'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Elektrik, ticari bir mal değil kamusal ve toplumsal bir hizmettir ve bu sebeple de yaşam ve tüketici hakkı olarak kamu yararına uygun şekilde tüketiciye sunulmalıdır.

Elektrik Piyasası Kanunu'nun 1. maddesi ile Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un 1. maddesine göre; elektriğin tüketicilere ve topluma yeterli, kaliteli, sürekli, çevreye uyumlu şekilde ve düşük maliyetli verilmesi gerekmektedir. Bu durum, aynı zamanda sosyal hukuk devletinin de gereğidir.

Anayasa'ya, mevzuata, evrensel tüketici haklarına, kamu yararına ve sosyal devlet anlayışına tamamen aykırı, fahiş elektrik zamları getiren Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu kararlarının yürütmesinin durdurulması ve iptali amacıyla Türkiye Barolar Birliği tarafından iptal davası açılmıştır. Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."

Türkiye Barolar Birliği, elektriğe yapılan zamların iptali için dava açtı

Mesut Şahin
Mesut Şahin
mesut.sahin@haberler.com Haberler.com - Ekonomi

Türkiye Barolar Birliği, Ekonomi, Güncel, Haberler

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Yorumlar (2)

Fatih Aydogdu:

Nasıl kira artışı gibi ucu hükümete dokunmayan fiyatlar sınırlandırılıyorsa ev sahiplerinin alması gereken paraları ile dar gelirliye şövalyelik yapılıyorsa elektrik ve diğer kalemlerde de bu mecbur yapılmalı.

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sadece kadir:

Elektriğe yapılan zam değil, bunun adı soygundur, insanları soymaktır. bir ülkede elektrik altından daha pahalıya satılabilir mi ? elektrik şirketleri bildiğin insanları soyup soğana çeviriyor, devletin de çözümü ise kw kotasını artırmak oluyor. haram zıkkım olsun hakkım.

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