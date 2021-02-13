Türkiye, Balkan U20 Atletizm Şampiyonası'nda 15 madalya elde etti
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Türkiye, Balkan U20 Atletizm Şampiyonası'nda 15 madalya elde etti

13.02.2021 23:44 | Son Güncelleme: 13.02.2021 23:48
Türkiye, Balkan U20 Atletizm Şampiyonası'nda 15 madalya elde etti

Atletizm Milli Takımı, 5'inci Balkan U20 Atletizm Şampiyonası'nda; 5 altın, 5 gümüş, 5 bronz madalya ile toplamda 15 madalya elde ederken, Romanya'nın ardından ikinci sırayı aldı.

Atletizm Milli Takımı, 5'inci Balkan U20 Atletizm Şampiyonası'nda; 5 altın, 5 gümüş, 5 bronz madalya ile toplamda 15 madalya elde ederken, Romanya'nın ardından ikinci sırayı aldı.

Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da düzenlenen 5'inci Balkan U20 Salon Atletizm Şampiyonası'nda 16 Balkan Atletizm Birliği üyesi ile misafir statüsünde Malta'dan gelen atletler yarıştı. 30 kişilik kadrosuyla yarışmalara katılan Türkiye, elde ettiği 15 madalya ile ikinciliği elde etti. Romanya 5 altın, 6 gümüş, 5 bronz ile ilk sırayı alırken, Türkiye 5 altın, 5 gümüş, 5 bronz ile ikinci, Ukrayna da 4 altın, 3 gümüş, 2 bronz ile üçüncü oldu. 

Millilerin madalyaları şöyle: ALTIN MADALYALAR1500 metre erkekler: Devrim Kazan60m engelli erkekler: Ayetullah DemirSırıkla atlama erkekler: Sedat CacimGülle atma: Pınar Akyol4×400 metre kadınlar: Emirhan Koş, Gökdeniz Göçmen, Orçun Duran, İsmail NezirGÜMÜŞ MADALYALAR800 metre erkekler: Mevlüt Kılıç3000 metre erkekler: İbrahim KaratekerGülle atma erkekler: Savaş Parlak1500 metre kadınlar: Şevval Özdoğan4×400 metre kadınlar: Zeynep Kuran, Ezgi Kol, Sudenaz Kazanççı, Nevin İnceBRONZ MADALYALAR400 metre erkekler: İsmail Nezir400 metre kadınlar: Nevin İnceYüksek atlama erkekler: Atilla Göktuğ Taşdelen60m engelli kadınlar: Yaren YıldırımSırıkla atlama kadınlar: Elif Özelçi

Türkiye, Balkan U20 Atletizm Şampiyonası'nda 15 madalya elde etti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ercan ATA

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