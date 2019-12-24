Türkiye bal üretiminde dünya ikincisi, ihracatta ise 21. sırada
Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği Başkanı Ziya Şahin, bal üretiminde ikinci sırada yer alan Türkiye'nin AR-GE eksiklikleri nedeniyle ihracatta dünyada 21. sırada yer alabildiğini söyledi.
24.12.2019 14:33 | Son Güncelleme: 24.12.2019 14:38
Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği Başkanı Ziya Şahin, bal üretiminde ikinci sırada yer alan Türkiye'nin AR-GE eksiklikleri nedeniyle ihracatta dünyada 21. sırada yer alabildiğini söyledi.
Kaynak: Dunya.com