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Türkiye bal üretiminde dünya ikincisi, ihracatta ise 21. sırada

Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği Başkanı Ziya Şahin, bal üretiminde ikinci sırada yer alan Türkiye'nin AR-GE eksiklikleri nedeniyle ihracatta dünyada 21. sırada yer alabildiğini söyledi.

24.12.2019 14:33 | Son Güncelleme: 24.12.2019 14:38
Türkiye bal üretiminde dünya ikincisi, ihracatta ise 21. sırada

Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği Başkanı , bal üretiminde ikinci sırada yer alan Türkiye'nin AR-GE eksiklikleri nedeniyle ihracatta dünyada 21. sırada yer alabildiğini söyledi.

Kaynak: Dunya.com

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