Türkiye - Azerbaycan hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 27 Mayıs Türkiye - Azerbaycan maçı nerede oynanacak?

Euro 2020 öncesi hazırlık maçları başladı. Bugün Türkiye - Azerbaycan hazırlık maçı oynanacak. Peki, Türkiye - Azerbaycan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Türkiye - Azerbaycan hakemleri kim? Türkiye - Azerbaycan maçı ilk 11 belli oldu mu? Türkiye'den hangi oyuncular var? Türkiye - Azerbaycan maçı grup maçı mı yoksa hazırlık maçı mı? Detaylar yazımızda.