Türkiye - Azerbaycan hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 27 Mayıs Türkiye - Azerbaycan maçı nerede oynanacak?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Türkiye - Azerbaycan hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 27 Mayıs Türkiye - Azerbaycan maçı nerede oynanacak?

Türkiye - Azerbaycan hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 27 Mayıs Türkiye - Azerbaycan maçı nerede oynanacak?
Haberler.com - Haberler | Gündem

Euro 2020 öncesi hazırlık maçları başladı. Bugün Türkiye - Azerbaycan hazırlık maçı oynanacak. Peki, Türkiye - Azerbaycan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Türkiye - Azerbaycan hakemleri kim? Türkiye - Azerbaycan maçı ilk 11 belli oldu mu? Türkiye'den hangi oyuncular var? Türkiye - Azerbaycan maçı grup maçı mı yoksa hazırlık maçı mı? Detaylar yazımızda.

Türkiye - Azerbaycan hazırlık maçı bugün mü yarın mı? Türkiye - Azerbaycan hazırlık maçı hangi kanalda olacak? Türkiye - Azerbaycan hazırlık maçı ile ilgili bilgiler haberimizde.

TÜRKİYE - AZERBAYCAN HAZIRLIK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Türkiye - Azerbaycan hazırlık maçı 27 Mayıs Perşembe bugün saat 20:00 'da başlayacaktır.

TÜRKİYE - AZERBAYCAN HAZIRLIK MAÇI HANGİ KANALDA?

Türkiye - Azerbaycan maçını TRT Spor kanalından izleyebilirsiniz. Maç TRT Spor, Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 kanallarında yayınlanacaktır.

TÜRKİYE - AZERBAYCAN MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Bahçeşehir Okulları Stadyumu'da, Antalya Stadyumu'nda oynanacak.

MAÇIN İLK 11'İ AÇIKLANDI MI?

Henüz ilk 11 açıklanmadı. Fakat muhtemel 11'ler şu şekilde:

Türkiye: Uğurcan, Mert, Merih, Çağlar, Umut, Okay, Ozan, Hakan, Cengiz, Kenan, Enes

Azerbaycan: Balayev, A.Hüseynov, B.Hüseynov, Medvedev, Badalov, Krivotsyuk, İbrahimli, Mahmudov, Cafarguliyev, Ghorbani, Şeydayev

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Devlet Bahçeli Antony Blinken Mustafa Şentop Bekir Pakdemirli
Magazin Murat Boz Demet Evgar Bülent Ersoy Demet Özdemir
Spor Dorukhan Toköz Mustafa Cengiz Josef De Souza Lukas Podolski Meltem Hocaoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Türkiye - Azerbaycan hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 27 Mayıs Türkiye - Azerbaycan maçı nerede oynanacak? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.5.2021 17:25:22. #1.16#

title