Türkiye - Azerbaycan hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 27 Mayıs Türkiye - Azerbaycan maçı nerede oynanacak?
Euro 2020 öncesi hazırlık maçları başladı. Bugün Türkiye - Azerbaycan hazırlık maçı oynanacak. Peki, Türkiye - Azerbaycan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Türkiye - Azerbaycan hakemleri kim? Türkiye - Azerbaycan maçı ilk 11 belli oldu mu? Türkiye'den hangi oyuncular var? Türkiye - Azerbaycan maçı grup maçı mı yoksa hazırlık maçı mı? Detaylar yazımızda.
Türkiye - Azerbaycan hazırlık maçı bugün mü yarın mı? Türkiye - Azerbaycan hazırlık maçı hangi kanalda olacak? Türkiye - Azerbaycan hazırlık maçı ile ilgili bilgiler haberimizde.
TÜRKİYE - AZERBAYCAN HAZIRLIK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Türkiye - Azerbaycan hazırlık maçı 27 Mayıs Perşembe bugün saat 20:00 'da başlayacaktır.
TÜRKİYE - AZERBAYCAN HAZIRLIK MAÇI HANGİ KANALDA?
Türkiye - Azerbaycan maçını TRT Spor kanalından izleyebilirsiniz. Maç TRT Spor, Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 kanallarında yayınlanacaktır.
TÜRKİYE - AZERBAYCAN MAÇI NEREDE OYNANACAK?
Bahçeşehir Okulları Stadyumu'da, Antalya Stadyumu'nda oynanacak.
MAÇIN İLK 11'İ AÇIKLANDI MI?
Henüz ilk 11 açıklanmadı. Fakat muhtemel 11'ler şu şekilde:
Türkiye: Uğurcan, Mert, Merih, Çağlar, Umut, Okay, Ozan, Hakan, Cengiz, Kenan, Enes
Azerbaycan: Balayev, A.Hüseynov, B.Hüseynov, Medvedev, Badalov, Krivotsyuk, İbrahimli, Mahmudov, Cafarguliyev, Ghorbani, Şeydayev