Türkiye, Avrupa Tekvando Poomsae Şampiyonası'nda üçüncü oldu

15'inci Avrupa Tekvando Poomsae Şampiyonası'nı 27 madalyayla tamamlayan Türkiye, Avrupa üçüncüsü oldu.

Portekiz'in Seixal kentinde gerçekleştirilen şampiyonada 10 disiplinde mücadeleler yapıldı. Milli sporcular, organizasyonun son gününden 3 gümüş ve 5 bronz madalya kazandı. Şampiyonada 5 altın, 8 gümüş, 14 bronz olmak üzere toplam 27 madalyaya ulaşan Türkiye, Avrupa üçüncüsü olarak organizasyonu tamamladı.

Bronz Madalya: Mustafa Yılmaz & Safiye Yalçın Türk (30 yaş üstü çift), Beyzanur Çığrıkcı & Esma Yıldız & Eylül Sezgin (Genç kızlar takım), İbrahim Yeşildağ (65 yaş altı erkekler bireysel), Sevgican Yalçın (65 yaş üstü kadınlar bireysel), Aykut Taşgın & Bünyamin Yavuz & Büşra Gamze Sabancı & Melike Çiçek & Yusuf Emre Akbıyık (Serbest stil karışık takım)