Türkiye Ampute Futbol Milli Takımı oyuncuları ve kadrosu! 2021 Türkiye Ampute Milli Takım Futbol oyuncuları kimlerdir? - Haberler
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Türkiye Ampute Futbol Milli Takımı oyuncuları ve kadrosu! 2021 Türkiye Ampute Milli Takım Futbol oyuncuları kimlerdir?

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Türkiye Ampute Futbol Milli Takımı oyuncuları ve kadrosu! 2021 Türkiye Ampute Milli Takım Futbol oyuncuları kimlerdir?

Ampute Futbol Milli Takımı final maçı bugün TRT 1'de canlı yayın olarak ekranlara geliyor. Maçta şuanda 6-0 Milli takımımızın üstünlüğü bulunuyor. Maç devam ederken, Türkiye Ampute Futbol Milli Takımı oyuncuları ve kadrosu! Türkiye Ampute Milli Takım Futbol oyuncuları kimlerdir? merak edildi. İşte tüm kadro ve oyuncuların isimleri sizlerle...

Türkiye Ampute Futbol Milli Takımı kadrosunda kimler var? Türkiye Ampute Futbol Milli Takımı kadrosu oyuncuları kimdir?

TÜRKİYE AMPUTE FUTBOL MİLLİ TAKIM KADROSU

Teknik direktör Osman Çakmak yönetimindeki milli takımın kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:

Kaleci: Bülent Çetin ( Tsk Rehabilitasyon Merkezi Engelliler), Selim Karadağ (Malatya Büyükşehir Belediyespor), Furkan Aslan (Denizli Engelliler Spor Kulübü). Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

Defans: Okan Şahiner (TSK Rehabilitasyon Merkezi Engelliler), İsmail Korkmaz (Pendik Engelliler Spor Kulübü), Feyyaz Gözüaçık, Muhittin Kurt (Etimesgut Belediyespor), Fuat Taştan (Şahinbey Belediyesi Gençlik), Ahmet Akkaya (ODTÜ SK).

Orta saha: Savaş Kaya (TSK Rehabilitasyon Merkezi Engelliler), Serkan Dereli (Pendik Engelliler Spor Kulübü), Rüstem Kurhan (İzmir Büyükşehir Belediyespor), Alican Kuruyamaç, Şeyhmus Erdinç (Etimesgut Belediyespor), Rahmi Özcan, Fatih Şentürk (Şahinbey Belediyesi Gençlik). Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

Forvet: Ömer Güleryüz, Kemal Güleş (Etimesgut Belediyespor)

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Haber: Türkiye Ampute Futbol Milli Takımı oyuncuları ve kadrosu! 2021 Türkiye Ampute Milli Takım Futbol oyuncuları kimlerdir? - Haberler
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