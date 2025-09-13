Türkiye Almanya basketbol maçı hangi ülkede, nerede oynanacak?

Türkiye Almanya basketbol maçı nerede oynanacak? A Milli Basketbol Takımı, EuroBasket 2025 finalinde Almanya ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşma, Avrupa şampiyonunu belirleyecek.

TÜRKİYE ALMANYA BASKETBOL MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Türkiye ile Almanya arasında oynanacak 2025 Avrupa Şampiyonası final maçı Letonya'nın başkenti Riga'da gerçekleştirilecek. Avrupa şampiyonunun belli olacağı mücadele Arena Riga'da yapılacak. Turnuvada aynı gün üçüncülük maçı da oynanacak. Finlandiya ile Yunanistan saat 17.00'de karşılaşırken, final karşılaşması akşam saatlerinde başlayacak.

Türkiye, turnuvada bugüne kadar oynadığı 8 maçı kazanarak finale adını yazdırdı. Ay-yıldızlı ekip, grup aşamasında Sırbistan, Letonya, Portekiz, Estonya ve Çekya'yı mağlup etti. Son 16 turunda İsveç'i eleyen milli takım, çeyrek finalde Polonya'yı, yarı finalde ise Yunanistan'ı saf dışı bıraktı. Almanya da aynı şekilde 8'de 8 yaparak final biletini aldı.

TÜRKİYE ALMANYA BASKETBOL MAÇI HANGİ ÜLKEDE, HANGİ STATTA?

Türkiye ile Almanya arasındaki final karşılaşması, Letonya'da oynanacak. Maçın adresi, Riga'da bulunan Arena Riga olacak. Avrupa basketbolunun zirvesine çıkacak takım bu karşılaşmanın ardından belli olacak. Türkiye, tarihindeki ikinci finalini oynarken, Almanya da ikinci kez şampiyonluk hedefiyle parkede olacak.

Türkiye, daha önce 2001 Avrupa Şampiyonası'nda final oynama başarısı göstermiş, o maçta Yugoslavya'ya mağlup olmuştu. Almanya ise EuroBasket 1993'te ev sahibi olarak şampiyonluk sevinci yaşamış, 2005'te gümüş, 2022'de ise bronz madalya kazanmıştı. Bu nedenle iki takım için de büyük önem taşıyan karşılaşma, Avrupa basketbol tarihine geçecek.

TÜRKİYE ALMANYA MAÇI SAAT KAÇTA?

Türkiye ile Almanya arasında oynanacak EuroBasket 2025 final karşılaşması saat 21.00'de başlayacak. Mücadele, TRT 1 ekranlarından canlı yayımlanacak. Avrupa basketbolunun yeni şampiyonu, bu maçın sonunda belli olacak.

Milli Takım'da NBA'de Houston Rockets forması giyen Alperen Şengün, turnuvada 20,8 sayı, 11 ribaunt ve 7 asist ortalamalarıyla dikkat çekti. Kaptan Cedi Osman ise 15,1 sayı ortalamasıyla takımın en skorer ikinci ismi oldu. Almanya'da ise Orlando Magic'te oynayan Franz Wagner 21,1 sayı ortalamasıyla takımını sırtladı. Onu 20,9 sayılık ortalamayla Dennis Schröder takip etti.