Türkiye: 93-92
SALON: Şanghay Oriental Spor MerkeziHAKEMLER: Aleksandar Glisic (Sırbistan), Ferdinand Pascual (Filipinler), Wojciech Liszka (Polonya)ABD: Mitchell 9, Walker 14, Barnes 10, Tatum 11, Turner 11, Lopez 4, Harris 11, Smart 5, Middleton 15, White 2, Brown 1TÜRKİYE: Doğuş Balbay, Melih Mahmutoğlu...
SALON: Şanghay Oriental Spor Merkezi
HAKEMLER: Aleksandar Glisic (Sırbistan), Ferdinand Pascual (Filipinler), Wojciech Liszka (Polonya)
ABD: Mitchell 9, Walker 14, Barnes 10, Tatum 11, Turner 11, Lopez 4, Harris 11, Smart 5, Middleton 15, White 2, Brown 1
TÜRKİYE: Doğuş Balbay, Melih Mahmutoğlu 18, Cedi Osman 15, Ersan İlyasova 23, Semih Erden, Buğrahan Tuncer 2, Furkan Korkmaz 16, Metecan Birsen, Sertaç Şanlı 6, Wilbekin 12
1'İNCİ PERİYOT: 26-21
İLK YARI: 47-42
3'ÜNCÜ PERİYOT: 65-61
NORMAL SÜRE: 81-81
2019 FIBA Dünya Kupası E Grubu ikinci maçında A Milli Erkek Basketbol Takımı, Amerika Birleşik Devletleri'ne 93-92 mağlup oldu.
Çin'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen ve Şanghay'da bulunan Oriental Spor Merkezi'nde oynanan müsabakada rakibine uzatmalar sonucunda mağlup olan milliler gruptaki ilk yenilgisini alırken, ABD ise ikinci galibiyetine uzandı.