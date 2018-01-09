Türkiye 279 Firma ile Heimtextil'de Boy Gösterdi

Ev tekstili konusunda dünyanın en büyük fuarı olan Frankfurt Heimtextil Fuarı kapılarını ziyaretçilerine açtı. Dünyanın 64 ülkesinden 2 bin 975 firmanın ürünlerini tanıtmak üzere stant açtığı ev tekstili fuarına Türkiye 279 firma ile boy gösteriyor.

Bu yıl 47.'si düzenlenen Heimtexil Fuarı'nı Türkiye'nin Frankfurt Başkonsolosu Burak Karartı Türkiye'den fuara katılan firmaları stantlarını ziyaret etti. Fuarı hakkında değerlendirmelerde bulunan Frankfurt Başkonsolosu Burak Karartı, Türk tekstil kendisini çağın teknolojisine uyarlamış olduğunu belirterek, "Firmalarımızın fuarda hem tasarım anlamında, hem de yeni üretim teknolojileri bakımından geldiklerin notayı burada görmekteyiz. Bizim açımızdan sevindirici bir durumdur. Buraya katılım grafiğinin giderek artması sevindirici bir durum. Bu tür fuarlara katılımın yüksek olması demek Türkiye'nin ekonomisinin yurtdışında uluslararası alanda entegre olmasının daha da güçlü bir hale geldiği anlamına geliyor. Bu bağlantıların artarak sürdürülmesi, yeni işbirlikleri için kapıların aralanması için bu fuarlar önemli bir fırsattır. Bir çok firmamızla görüşmemizde 30-35 yıldır bu fuara düzenle bir şekilde katılan firmalarımız var. Gerçekten önemli bir şey. Demek ki hem fuar idaresi hem de katılımcılar imkanlardan ve kazançlardan memnundur. Katılanlar da başka firmalara ön ayak olarak yön gösteriyor. Bizim izin memnuniyet verici bir durumdur. Firmalarımızın da izlenimleri olumlu olduğunu gördük. İlk günden itibaren bereketli hareketli geçtiğini müşahede ettik" dedi.

Fuar ziyaretinde Başkonsolos Burak Karartı'ya Stuttgart Başkonsolosluğu Ticaret Ataşesi Mehmet Ali Çolakoğlu eşlik etti.

9-12 Ocak tarihleri arasında açık kalacak fuarda ev tekstil ürünleri ve aksesuarları, perdelik ve döşemelik kumaşlar, duvar kağıtları ve duvar kaplamaları, perde, aksesuar, güneş koruma sistemleri, broderi nakış, mobilya kumaşları ve derileri, yatak ekipmanları, fittings (yatak koruyucuları), yatak örtüsü, battaniye, yastık, yataklar, havlu, banyo paspasları ve halıları, banyo perdeleri ve aksesuarları, masa örtüleri, masa aksesuar ve dekorasyon malzemeleri, mutfak tekstili gibi ürünler sergileniyor. - FRANKFURT