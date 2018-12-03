Türkiye, 2050'de Dünyaya Hükmedecek Ekonomiler Sıralamasında 11'inci Sıraya Gelecek

Uluslararası bağımsız denetim firması PwC tarafından hazırlanan raporda, ülkelerin satın alma gücü paritesi bazında gayrı safi yurt içi hasılaları için 2050 yılı tahminleri yapıldı ve 32 devletin dünya ekonomisini elinde tutacağı vurgulandı. Rapora göre Türkiye önemli bir sıçrama yaparak 2050 yılının en büyük 11'inci ekonomisi oluyor.

ÇİN 1 NUMARAYA GELİYOR

Uluslararası bağımsız denetim firması PwC tarafından hazırlanan raporda Çin, ABD'yi en büyük ekonomi olarak geride bıraka 2030 yılından önce dünyanın en büyük ekonomisi olma yolunda önemli bir aşama kaydetti. Ayrıca raporda, 2050 yılına kadar Hindistan'ın ABD'yi geride bırakarak 2. sıraya yükselebileceği belirtildi.

TÜRKİYE, BİRÇOK ÜLKEYİ GERİDE BIRAKIYOR

Uluslararası bağımsız denetim firması PwC'nin raporunda, diğer ülkelerle ilgili ise şu ifadelr yer aldı: "Endonezya, Japonya ve Almanya gibi ülkeleri geride bırakarak 4. sıraya ilerleyebilir. 2050 yılından önce dünyadaki en büyük yedi ekonomiden altısı gelişmekte olan ekonomiler arasında yer alabilir. Ekonomik reformlarda ilerleme kaydedilmesi durumunda Türkiye 2030 yılından önce İtalya'yı geride bırakabilir. Vietnam 2050 yılına en hızlı büyüyen ekonomi olarak 20. sıraya yükselebilir." ifadeleri yer aldı.

"TÜRKİYE E7 ÜLKELERİ ARASINDA 2'NCİ SIRAYA GELEBİLİR"

PWC'nin raporuna göre, önemli yapısal reformları gerçekleştirdiği takdirde Türkiye'nin, 2030 yılında SGP bazında dünyanın en büyük 12. ekonomisi, 2050 yılında ise 11. ekonomisi olması bekleniyor. Bu durumda Türkiye, 2050 yılında SGP bazında GSYİH büyüklüğü bakımından E7 ülkeleri arasında 2. sıradaki yerini koruyabilir.