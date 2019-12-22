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Türkiye 19 Yaş Altı Sualtı Hokeyi Şampiyonası sona erdi

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu tarafından Kütahya'da düzenlenen Türkiye 19 Yaş Altı Sualtı Hokeyi Şampiyonası tamamlandı.

22.12.2019 18:40 | Son Güncelleme: 22.12.2019 18:40
Türkiye 19 Yaş Altı Sualtı Hokeyi Şampiyonası sona erdi

Sualtı Sporları Federasyonu tarafından 'da düzenlenen Türkiye 19 Yaş Altı Sualtı Hokeyi Şampiyonası tamamlandı.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Evliya Çelebi Yerleşkesi'ndeki olimpik yüzme havuzunda 4 gün süren müsabakalara, 25 kulüp katıldı.

Kadınlarda birinciliği İstanbul Bilimsel Yüzme Kulübü, ikinciliği Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Spor Kulübü, üçüncülüğü de Deniz Yıldızları Spor Kulübü elde etti.


Erkeklerde ise Deniz Kızı Sualtı ve Doğa Sporları Kulübü birinci, ODTÜ Spor Kulübü ikinci, Deniz Yıldızları Spor Kulübü de üçüncü oldu.


Dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları, protokol üyeleri tarafından takdim edildi.

Kaynak: AA
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