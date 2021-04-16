TÜRKİSTAN - Türk firmanın inşa ettiği Türkistan Bölge Hastanesi 2022'de tamamlanacak
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TÜRKİSTAN - Türk firmanın inşa ettiği Türkistan Bölge Hastanesi 2022'de tamamlanacak

Anadolu Ajansı / Erhan Cihan Ünal - Haberler | Ekonomi

Türk firması YDA Group tarafından Kazakistan'da inşa edilen Türkistan Bölge Hastanesi'nin 2022'de tamamlanması hedefleniyor.

Türk firması YDA Group tarafından Kazakistan'da inşa edilen Türkistan Bölge Hastanesi'nin 2022'de tamamlanması hedefleniyor.

Türkistan Bölge Hastanesi Proje Müdürü Akay Bulut, AA muhabirine, projenin yapımına geçen yılın eylül ayında başlandığını söyledi.

Kaba inşaatın yüzde 80'inin tamamlandığını belirten Bulut, yapımın 300 çalışanla devam ettiğini bildirdi.

Bulut, projenin program dahilinde devam ettiğini ifade ederek, "Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından kaynaklı zorlu çalışma şartlarına rağmen projeyi planlanan tarihte yetiştirmek için büyük bir çabayla çalışmalarımıza devam ediyoruz. Hastanemizi Temmuz 2022 yılının ikinci yarısında bitirmeyi hedefliyoruz." dedi.

-"Kazakistan'daki en modern hastane olacak"

Bulut, inşası devam eden hastanenin çok fonksiyonlu olacağı ve 766 yatak kapasitesinin bulunacağı bilgisini verdi.

Projenin tamamlandığında Kazakistan'daki en modern hastane olacağını vurgulayan Bulut, "Hastane, bölgenin sağlık altyapısını ve konforunu değiştirecek, Türkistan'da bütün sağlık ihtiyaçlarına cevap verebilecek kapasitede olacak. Buraya gelen bir hastanın başka bir hastaneye sevk edilmesine gerek kalmayacak." diye konuştu.

Bulut, YDA Group olarak uluslararası normlara göre Türkistan Bölge Hastanesi, 1147 yataklı Nur-Sultan Şehri Astana Tıp Üniversitesi Hastanesi, 623 yataklı Petropavlovsk Bölge Hastanesi, 530 yataklı Kostanay Bölge Hastanesi olmak üzere 4 hastane projesinin yapımına devam ettiklerini ve Kazakistan'da sağlık alanında yatırımı sürdüreceklerini kaydetti.

TÜRKİSTAN - Türk firmanın inşa ettiği Türkistan Bölge Hastanesi 2022'de tamamlanacak
TÜRKİSTAN - Türk firmanın inşa ettiği Türkistan Bölge Hastanesi 2022'de tamamlanacak
TÜRKİSTAN - Türk firmanın inşa ettiği Türkistan Bölge Hastanesi 2022'de tamamlanacak
TÜRKİSTAN - Türk firmanın inşa ettiği Türkistan Bölge Hastanesi 2022'de tamamlanacak

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erhan Cihan Ünal

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