Turkish Airlines Euroleague Final Four Start Alıyor

Turkish Airlines EuroLeague Final Four 2018 müsabakaları, bu hafta sonu Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da oynanacak. Avrupa'nın en üst düzey basketbol şampiyonası, Turkish Airlines EuroLeague Final Four, 18-20 Mayıs tarihlerinde Avrupa'nın en iyi dört basketbol takımının şampiyonluk mücadelesine sahne olacak. Bu sezon ki dörtlü finalde mücadele edecek takımlar; CSKA Moskova, Real Madrid, Fenerbahçe Doğuş İstanbul ve Zalgiris Kaunas.

Türk Hava Yolları, kente hakim olan Final Four heyecanına ek olarak, Belgrad'ın merkezi Cumhuriyet Meydanı'na yerleştirdiği model uçakta yer alan basketbol toplarının sayısını doğru tahmin eden ziyaretçiler için, Türk Hava Yolları temalı, birçok farklı ödüle sahip olma imkanı sunuyor. Aynı rekabete katılım şansı, Twitter'daki #GuessForFlight hashtagini kullanan Türk Hava Yolları takipçileri için de geçerli olacak. Bu üç gün boyunca basketbolseverler için ev sahibi şehirde çok sayıda eğlenceli aktivite yer alacak. Bu kapsamda oluşturulan Fanzone alanı, şehrin önemli noktalarından Kalemegan Hisarı'nda ziyaretçilerini kabul edecek. Farklı bir sosyal medya etkinliği olarak geçtiğimiz yıl da gerçekleştirilen, Tick Tock Toe Challenge ya da nam-ı diğer Trickshot yarışması da, yine bu aktivitelerden biri olacak. Yarışma, Theodoros Papaloukas, Matjaz Smodis ve Duşko Savanovic'ten oluşan dev kadrosuyla "EuroLeague Legends" takımına karşı kıyasıya mücadele verecek olan "How Ridiculous" takımının eğlenceli görüntülerine sahne olacak. "EuroLeague Legends" oyuncularınca daha sonra, Belgrad'ın simge yapılarından biri olan, Avala Köprüsü üzerinden şut atışı yapılacak.

Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı, M. İlker Aycı, bu yılki dörtlü finallerle ilgili olarak şunları söyledi: "Final oyunlarını bu yıl Belgrad'da gerçekleştireceğimiz, Avrupa'nın dünya genelindeki bilinirliği en yüksek basketbol etkinliğine bir kez daha ana sponsor olmaktan mutluluk duyuyoruz. 2010 itibariyle isim sponsorluğunu üstlendiğimiz Turkish Airlines EuroLeague'in geçtiğimiz 8 yıllık serüveninde Avrupa basketbolunun en iyi takımlarının tutkulu mücadelelerine tanıklık etmek ve bunun yanı sıra yüz binlerce basketbolseverin müthiş heyecanına ortak olmak bizler için her zaman muazzam bir deneyim oldu ve nice ses getiren, başarılı organizasyonları birlikte hayata geçirdikçe böyle olmayı sürdürecek de. Bu yıl da yine aynı tutkuyu yaşayacağımız heyecan dolu bir hafta sonu bizleri bekliyor. Uzun ve zorlayıcı lig maratonundan sonra finallere kalma başarısını göstermiş dört finalist takıma başarılar diliyor ve iyi olan kazansın diyoruz."

Turkish Airlines EuroLeague Basketball Başkanı ve CEO'su Jordi Bertomeu ise; "Bu yıl da tüm basketbolseverleri, Turkish Airlines EuroLeague Final Four'da ağırlamaktan gurur duyuyoruz. Sırbistan'ın başkenti, Belgrad'da düzenleyeceğimiz bu yılki finaller, üç gün boyunca çok sayıda Belgrad'lı izleyicinin yanı sıra etkinliğin tadını çıkarmak için bu güzel şehre akın eden binlerce basketbol taraftarına da kapılarını açıyor olacak. 2010'dan bu yana organizasyona sağladığı büyük destekten ve Final Four turnuvaları süresince gerçekleştirdiği tüm etkinliklerden dolayı Türk Hava Yolları'na çok teşekkür ediyoruz. Organizasyonumuzun temel parçası olan sponsorlarımız, basketbol sporunu daha geniş kitlelere ulaştırmada en önemli katkı sahipleridir" şeklinde konuştu.

Finaller, 16.967 oturma kapasitesine sahip, Sırbistan'ın en büyük kapalı sahası olan Stark Arena'da oynanacak. Belgrad'da ilk kez düzenlenen EuroLeague Final Four, bu yıl da yine beş kıtada yayınlanıyor olacak.

Fenerbahçe Doğuş İstanbul ve Zalgiris Kaunas'ın, bugün saat 18.00'de (yerel saat) oynayacakları yarı final maçıyla start alacak turnuva, CSKA Moskova ve Real Madrid arasında saat 21.00'de oynanacak diğer yarı final müsabakası ile devam edecek. Yarı final maçlarının kaybeden takımları, 20 Mayıs Pazar günü saat 17.00'de 3.lük maçına çıkacak. Şampiyonun belirleneceği final maçı ise aynı gün saat 20.00'de başlayacak. - İSTANBUL